桃園煤礦軼事2-2》煤礦起飛年代 大溪曾擁豐沛醫療資源

三峽頗有名的三峽愛隣醫院在大溪也設有分院。（摘自看見地底的光-大溪國小提供）

台灣煤礦起飛的年代，台灣省煤礦公會於1953年在基隆八堵設立礦工醫院，1958年在大溪設礦工診療所，三峽愛隣醫院在大溪也設有分院，加上1963年成立的天主教樂仁醫院，3家醫院、診所擁有先進的醫療設備，當時的大溪在桃園縣境是醫療資源豐富地區，只是隨著大溪河運、礦業沒落，如今這些醫院不復存在，大溪反成為醫療資源貧乏之處。

地方文史工作者簡榮霖表示，昔日礦工診療所就在如今的大溪公園天主堂，愛隣醫院則在信義路的合作金庫，樂仁醫院則成為輔大樂仁家園，當時這三家醫院都不僅有X光、心電圖，內外科醫師都很齊備，很受病患歡迎，甚至有新竹縣關西民眾來此就醫。

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至於礦場員工或家眷若有醫療需求，可至礦工診療所或愛隣醫院大溪分院就醫，其中，福安煤礦於1969年發生兩次災變造成多名礦工死亡，當時的愛隣醫院大溪分院義不容辭投入救災工作。

簡說，樂仁醫院是1963年由大溪方濟會提供土地興建2層樓建物，由德國籍修女方懷仁帶著多位修女進駐提供義診服務，1967年方懷仁離開後，醫院縮編為診所，仍有義診，直到1997年無醫師接手才閒置，2018年委託輔仁大學接手成立輔大樂仁家園至今。

煤礦礦工福利委員會為促進礦工身心健康，配合各礦場實際需要，辦理礦場巡迴電影，補助各礦場自行舉辦布袋戲、歌仔戲等傳統藝術及足球、羽球等各項體育比賽等，部分礦場還設有撞球間、乒乓球桌等設施。

礦業發達，也為地方帶來娛樂事業，「祭祀公業法人桃園縣李金興公」管理人李後斌表示，小時候大溪還有3家戲院，如今大溪連1家戲院都沒有，前後的差距可想而知。

三峽三峽愛隣醫院大溪分院已不存在，如今為合庫大溪分行。（記者謝武雄攝）

大溪礦工診療所如今不復存在，取而代之的是長老會教堂。（記者謝武雄攝）

大溪樂仁醫院不復存在，如今成為輔大樂仁家園。（記者謝武雄攝）

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