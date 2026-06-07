竹市兩學子榮獲總統教育獎及奮發向上獎 以生命韌性書寫青春典範

危宇澤參加聽奧十項全能競賽。（市府提供）

2026年「總統教育獎」及「奮發向上獎」傳來捷報，竹市有兩名學生脫穎而出，分別為榮獲總統教育獎的成德高中危宇澤，以及獲頒奮發向上獎的富禮國中張斈丞。其中危宇澤是二度獲得總統教育獎肯定。兩人雖面臨不同的人生挑戰，卻以堅毅不屈的精神勇敢克服逆境，在學業、運動及品格表現上展現卓越成就，成為新竹市學子的典範。

「暫停比賽不是中斷，要學不停、心不撓！」成德高中的危同學過去經歷國二因轉學成德高中且面臨禁賽，曾陷入低潮。幸虧在教練陳穎祈的鼓勵下，毅然挑戰難度極高的全能十項競賽，逐步在田徑場上嶄露頭角。去年更代表國家參加東京聽障奧運，面對聽力損失造成起跑反應較慢的先天限制，他透過專注燈光訊號的獨特訓練方式彌補差距。即使賽事期間遭遇肌肉拉傷，仍憑藉堅強意志完成所有項目，最終勇奪十項全能銀牌，不僅為台灣締造睽違16年的佳績，也證明生理限制無法阻擋追夢的腳步。

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富禮國中張斈丞成長於經濟條件並不寬裕的單親家庭，比同齡孩子更早體會生活的不易，長期主動分擔家務、體貼母親，將生活歷練轉化為持續向前的動力。他秉持「沒有傘的孩子，更要努力奔跑」的信念，將壓力化為學習動力，不僅曾獲奧林匹克競賽獎項肯定，學業表現也始終名列前茅。課餘時間更積極投入志願服務，關懷獨居長者，以實際行動實踐「幫助別人就是幸福」的理念。張同學希望未來能成為科技工程師，運用專業改善家庭生活，也期盼將一路以來所獲得的關愛化為回饋社會的力量，讓夢想走向更寬廣的國際舞台。

張斈丞與媽媽合影。（市府提供）

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