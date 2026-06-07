爆乳出席國中兒畢典挨轟！「生命清理員」辣媽怒反擊酸民

畢業典禮示意圖，與新聞事件無關。（資料照）

鳳凰花開，又到畢業季！不少家長盛裝出席孩子的畢業典禮，見證小孩進入下一個人生階段。然而一名自稱從事「生命清理員」的母親近日分享自己參加大兒子國中畢業典禮的照片，卻因其身穿爆乳香肩的黑色上衣以及黑色短褲的超辣裝扮，掀起大批網友批評。面對排山倒海的質疑，該名母親隨即火大反擊，怒嗆網友「我想做什麼就做什麼，沒必要聽你們對我的穿著做評斷。」

該名自稱從事「命案現場遺物清理、生命清理員」特殊工作的媽媽，近日在 Threads 曬出參加大兒子國中畢業典禮的照片，並興奮寫下「大兒子畢業典禮快樂，即將邁向下一個階段了，恭喜我兒子，也恭喜我自己」。不料照片曝光後瞬間引發兩派論戰，甚至吸引數萬人關注。

請繼續往下閱讀...

不少人認為她的服裝過於性感、不符合畢業典禮的正式場合，紛紛留言開轟：「正式場合穿得不正式」、「我媽媽如果穿這樣來我的畢業典禮，我會覺得很丟臉」、「身為一位家長 這樣的穿著出現在兒子的畢業典禮 恰當嗎？你以為在夜店嗎？」

也有網友善意提醒，青春期孩子對性徵特別敏感，這樣的穿著可能讓孩子成為同學私下議論的對象，家長應考量場合並尊重孩子的感受。不過也有支持者力挺，認為外界不該過度干涉女性的穿衣自由，讚賞她是年輕又漂亮的媽媽。什麼場合穿什麼，就是會承受這些指教」。

面對大量批評聲浪，當事人接連回應反擊，直言自己平時不跑夜店、不抽菸、不喝酒，工作也是辛苦的命案現場生命清理員，認為這樣穿沒有不合理，「你們如果要這樣斷章取義那真的抱歉了，我只想做的，代表兒子有一個年輕的媽媽，你們管屁管！」

她強調，「我想做什麼就做什麼，沒必要聽你們對我的穿著做評斷一個人的好壞，媽媽愛漂亮天經地義，女生不也愛漂亮？好好笑喔你們，有什麼資格講我啊，又不是我爸媽，穿衣自由，就是『送啦』」。對於不滿遭到網友批評與斷章取義，她更強硬揚言「你們等著收誹謗吧」，並酸度爆表地感謝酸民一人一樓贊助她留言的光彩，要反對者「旁邊玩沙實在一點」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法