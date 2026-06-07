高雄港釣魚2-1》合法釣區不用偏要闖禁區 最高罰款50萬元

鼓山區西子灣觀景平台岸邊是警方取締違法釣魚的熱點。（記者洪定宏攝）

台灣號稱有百萬釣友，形成重要的休閒產業，促使政府落實「親海」政策，逐步開放垂釣區，高雄港就有4處，但明明合法的垂釣區有專人管理，安全相對有保障，依舊有人在未公告開放的區域違法釣魚，常被遊客拍照或錄影檢舉，徒增警方勤務負擔。

警方提醒釣友，若被發現確認有違法釣魚行為，最高罰款50萬元，真的不划算。已習慣在合法區釣魚的釣友也強調，釣魚必須甩竿，魚餌才能拋遠，甩竿過程若周遭人來人往，很容易傷到他人，非常危險，沒有必要冒險。

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目前高雄港公告開放的垂釣區為高雄港台電灰塘防波堤堤道、高雄港第二港口北防波堤、高雄港第一港口北防波堤、旗后山下舊台機造船廠旁護岸等共4處，尤其旗后山下舊台機造船廠旁護岸屬於全時段開放，且無需事先申請，非常方便。

高雄港務警察總隊從取締案件分析違法釣魚原因指出，台灣港務公司為確保釣友安全，規定必須先在「商港垂釣預約系統」網站註冊帳號後申請預約，進入垂釣區時，再掃描QRcode並查驗身分證件，且須配戴救生衣、止滑膠鞋等安全裝備，並配合開放時段，但部分釣友可能因個人便利，避免查驗身分證件及安全裝備，就在未合法開放的岸邊、甚至駕駛小船在商港區內垂釣。

從2022年開放垂釣區開始到2025年，警方取締件數分別為1036件、1363件、736件、837件，平均每年約1000件，去年取締最多的前五名依序為鼓山區哨船頭公園附近岸邊、小港區洲際碼頭新堤、鼓山區西子灣觀景平台岸邊、前鎮區高雄展覽館岸邊、旗津區海事工作船渠。

上述5處高雄港熱門違法釣點有3處屬於交通便利的觀光休閒景點，因為遊客多，擔心被釣竿勾到受傷，或部分釣友亂丟垃圾，造成環境髒亂，所以遊客多會主動檢舉，成為警方重點巡邏區域。

警方提醒，依商港法規定，一般違法釣魚開罰600元至3000元，若以籠具、網具、魚槍等方式採捕，罰款提高至10萬元至50萬元；若使用未經同意的船舶、浮具在港區內行駛或作業，也可罰款10萬元至50萬元。

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