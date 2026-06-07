助親師生調適多元壓力 竹縣全齡情緒教育上線

新竹縣家庭教育中心不定期舉辦講座，協助家庭成員更加認識情緒。圖為資料照。（圖由新竹縣政府提供）

現代生活節奏快、壓力多元，新竹縣政府教育局去年結合校園、家庭與民間團體力量，啟動「社會情緒學習」推動藍圖，今年將透過「校園全面扎根」、「建構專業支持體」、「全齡分齡支持」3面向擴大執行，期讓情緒教育深入校園及家庭，有效增進民眾的情緒覺察與人際同理，提升心理韌性與幸福感。

縣長楊文科表示，政策推動核心在於「引導親師生與情緒和平共處」而非壓抑。今年度縣府展現強大執行力，開創3大面向。在「校園全面扎根」部分，教育局攜手縣內從幼兒園到高中的各級學校，辦理情緒教育講座與工作坊，共補助70所學校、辦理105場次，預計吸引至少2500人次參與。

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活動依學生發展特性規劃3方案，包括結合校園活動的「情緒教育講座」、深入探討壓力調適的「親職效能活動」，以及利用假日結合親子實作的「幸福家庭工作坊」。同時，首度與「彩虹愛家生命教育協會」合作舉辦「2026親職教育論壇」，共同凝聚親師陪伴力量。

「建構專業支持體系」部分，縣府爭取教育部國教署計畫經費43萬7000元，於中正國小成立「社會情緒學習推動小組」作為資源中心，嘉豐國小（竹北區）與中山國小（竹東區）設立示範據點種子學校；同時，由埔和國小、員東國中及寶山國中辦理種子講師培訓與教師社群，預計10月將擴大辦理全縣國中小學輔主任SEL增能研習，預計培訓150人強化第一線「心的力量」。

「全齡分齡支持」部分，新竹縣家庭教育中心針對不同家庭階段的民眾，規劃多元的分齡主題線上講座。針對0至6歲嬰幼兒家長，開設「新手父母的幸福育兒魔法四堂課」線上課程；對單身、適婚與新婚族群，規劃情感教育講座、親密關係讀書會與婚姻工作坊。最新活動訊息請關注「新竹縣政府教育局」臉書專頁。

新竹縣家庭教育中心不定期舉辦講座，協助家庭成員更加認識情緒。圖為資料照。（圖由新竹縣政府提供）

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