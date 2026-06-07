數位性暴力入侵校園3-3》如何因應校園數位性暴力？教育部：專責機制協助

教育部強化數位素養，防制數位性別暴力與深偽風險。（記者林曉雲翻攝）

面對數位科技快速發展衍生的數位性別暴力與Deepfake（深偽技術）風險，教育部透過教材研發、教師增能培訓及受害通報機制等多項措施，協助師生提升數位素養與自我保護能力，並提醒學生在網路世界中保護自己，也不要成為加害者。

教育部資科司專員張淑芬表示，若不慎遭遇數位性別暴力或性影像侵害事件，可透過「4要」原則保護自己，包括要告訴師長、要截圖存證、要記得報警及要檢舉對方，透過保留證據、尋求協助及通報處理，可提高後續追查與處理效率，並向衛福部性影像處理中心通報，透過專責機制協助處理影像下架及阻擋事宜，以維護個人權益與安全。

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張淑芬指出，數位性別暴力常從日常網路互動開始，學生應建立正確觀念，包括「5不」原則，也就是不違反意願、不聽從自拍、不倉促傳訊、不轉寄私照及不取笑被害人；不可強迫他人拍攝或傳送影像，也不要因他人誘導而拍攝自己的私密影像；收到他人私密照片或影片時，不可轉傳，否則可能涉及違法；對於遭受傷害的被害人，也不應以嘲笑或譏諷態度對待，以免造成二度傷害。

張淑芬說明，教育部已於「中小學數位素養教育資源網」建置多項數位性別暴力及Deepfake相關教材，包括「另一個我」、「我的好朋友？」、「Deepfake真可怕？」、「變身情人」、「躲在角落的眼睛」及「被偷走的那些影像」等教案，提供教師運用教學指引、教學媒體及學習單等資源進行教學，引導學生認識Deepfake、數位性別暴力及培養資訊真偽辨識能力。

此外，教育部也製作「Deepfake神秘檔案事件簿」宣導短片，提供家長認識Deepfake相關議題及求助管道，並提醒家長與孩子討論數位使用行為，了解散布或合成不實影像可能涉及的法律責任。

在教師培訓方面，張淑芬表示，現行教師數位教學增能培訓機制已將數位性別暴力議題納入數位素養增能研習課程內容，涵蓋數位安全、法規與倫理、數位技能與資料處理、數位溝通與合作，以及數位內容識讀與創作等面向。教育部並要求各縣市每年至少10%的中小學教師完成數位素養主題增能培訓課程，強化教師對數位風險議題的認識與教學能力。

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教育部防制數位性別暴力與深偽風險，推動「4要5不」原則，提升學生自我保護與法律意識。（記者林曉雲翻攝）

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