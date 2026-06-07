「種苗」問題引發「草莓王國」恐慌 大湖鄉長黃惠琴急宣導

大湖鄉長黃惠琴。（資料照，苗栗縣政府提供）

近年植物栽培風潮盛行，台中市等地日前傳出有農友或兼職玩家因「未辦理種苗業登記」上網販售植物而挨罰，被譽為「草莓王國」的苗栗縣大湖鄉草莓季甫於4月底結束，接下來要重新栽培草莓，相關訊息也引發農民擔憂。大湖鄉長黃惠琴表示，向相關單位查證後，依現行植物品種及種苗法，未取得登記證私自販售種苗依法可處6萬至30萬元罰鍰，她也呼籲農友勿恐慌，若有販售事實，應儘速依法辦理登記。

黃惠琴指出，最近一個月來許多農友感到相當不安；她並舉例，若農友自行育苗10萬顆，自家種植8萬顆，將剩餘的2萬顆透過網路詢問「有誰需要？」或進行販售，就可能涉及種苗販售行為，一旦遭檢舉查證屬實便面臨裁罰；她強調，這只是說明法規的舉例，並非大湖已有草莓農被罰。

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黃惠琴向縣府農業處查證，依植物品種及種苗法，未取得「種苗業登記證」私自販售種苗，確實可處6萬至30萬元罰鍰；黃惠琴解釋，產品若純供觀賞或食用則免登記，但只要涉及「販售行為」的自然人或法人，依法皆須取得登記證。她提醒，有相關需求農友請向縣府申請，網址：https://tinyurl.com/seedling-reg。

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