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統一發票雲端百萬獎金 台電台南區營業處連2年開出

台電台南區營業處連續兩年開出統一發票百萬元大獎。（台電台南區處提供）

台電台南區營業處連續兩年開出統一發票百萬元大獎。（台電台南區處提供）

2024/04/09 18:19

〔記者王俊忠 ／台南報導〕今年1—2月份統一發票3月25日開獎，台電台南區營業處開出雲端發票專屬百萬元獎，有民眾繳交751元電費，就幸運對中百萬獎金。南區國稅局台南分局長蕭淑芬今天拜訪台電台南區處，並貼紅榜慶賀開出大獎及幸運民眾的好運氣。

台電台南區處去（2023）年1—2月期的統一發票也開出百萬元獎，今年承襲去年同期的好運氣，連續兩年開出百萬元大獎。台電台南區處提醒，繳費單據就是發票，單據上會有電子載具號碼，一旦中獎，台電會主動寄發通知，中獎者需憑紙本收據兌獎，電費代繳戶的發票小額獎金則直接匯入原扣款帳戶。而幸運中大獎的民眾務必攜帶該張電費單據紙本，於2024年4月6日起至7月5日的期限內前往兌獎，以免錯失領獎機會。

台電台南區處表示，台電除了已推出結合行動支付及台灣PAY業者，掃描帳單QR Code就可繳費外，更推出「台灣電力APP」，提供線上信用卡、條碼、QR code繳費、搬家結算電費、預繳及電費試算的電費帳務服務，另外完成載具歸戶就能自動對獎，台灣電力APP一上手，電費可輕鬆繳納，並解決保存紙本單據的問題；另台電為鼓勵民眾申辦電子帳單，申辦民眾享有每期每電號10元電費的折扣，請民眾善加利用。

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