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    日本人逛士林夜市評「這4字」 在地網友列9家美食想平反

    日本觀光客在限時動態上寫下「4字」形容士林夜市，引起網友熱議。（資料照）

    日本觀光客在限時動態上寫下「4字」形容士林夜市，引起網友熱議。（資料照）

    2024/10/28 21:59

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣夜市國際知名，吸引不少外國遊客來朝聖，不過有些地區頻傳店家與觀光客的消費糾紛，導致台灣形象受損。近日有網友發現，一名日本觀光客逛完士林夜市後，直接在限時動態上寫下「4字」來形容夜市，讓原PO呼籲，「請台灣人不要再帶外國人去士林夜市了」，貼文曝光，引起網友討論。

    網友今在社群平台Threads發文指出，有日本觀光客逛完士林夜市後，直接在限時動態PO出士林夜市的的照片，並寫出「意外と高い」（意外地貴），後方還附上有點尷尬的表情符號。讓原PO氣得直呼，「難吃又貴的士林夜市，又被日本觀光客發限動」並說，如果讓朋友當盤子被坑，且留下印象是很不好的行為。

    貼文曝光，不少網友也都感到相當認同，「我是士林人，士林夜市真的不要再去了，媽祖廟前面的攤位幾乎都是加盟連鎖的，只是不同的人在經營，賺也是那些開加盟的人賺，真正的老店剩沒幾家」、「小時候第一次去台灣就去了士林夜市，買了400還500一杯的草莓，還不甜！長大才知道被當盤子了啦」、「我也覺得士林後來變好貴哦！而且我喜歡的店怎麼都倒了，不然就是味道變了」。

    但在地網友大方分享士林夜市附近9家美食，強調無排名順序，單純家庭日常會購買，「易易海南雞飯、一派胡鹽酵素臭豆腐、買串燒烤、二姐生炒羊肉、海友十全排骨、長林記大餅包小餅、士林燒餅、士林阿伯潤餅小棧、好朋友涼麵」。

    有網友也大推CP值較高的夜市，「剩下南機場跟通化可以吃，饒河不貴但好吃的東西不多」、「我推南機場夜市、臨江街夜市，都算價錢合理好吃」、「景美夜市其實入口也有標示是觀光夜市，但明眼人一看就知道在地到不行，價格也滿合理的」。

    由 @hikarilu897 發佈
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    日本觀光客逛完士林夜市後，直接在限時動態PO出士林夜市照片，並寫出「意外と高い」（意外地貴）。（擷取自Threads）

    日本觀光客逛完士林夜市後，直接在限時動態PO出士林夜市照片，並寫出「意外と高い」（意外地貴）。（擷取自Threads）

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