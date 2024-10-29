今下半天將發海警 康芮颱風最快週四下半天從台東登陸

康芮颱風路徑潛勢預報。（圖由中央氣象署提供）

2024/10/29 10:25

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康芮暴風半徑恐達300公里！週四上午起籠罩全台

〔記者林志怡／台北報導〕中度颱風康芮近期襲台，中央氣象署指出，康芮颱風於今日清晨2時增強為中度颱風，發展強度預估可達中颱上限，預計在週四下半天從台東登陸台灣，北部、東半部將陸續出現雨勢，氣象署預計今日下半天發布海上颱風警報，明日上午可能發布陸上颱風警報。

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中央氣象署預報員陳姵安指出，康芮颱風今日上午8時位於恆春東南方740公里處海面，以每小時20公里速度向西北進行，七級風平均暴風半徑250公里，強度已達中度颱風，且目前仍在增強中，預估靠近台灣時的最大強度可達中度颱風上限。

據中央氣象署上午8時預報最新路徑，康芮颱風自台東登陸後，將翻越中央山脈，持續向西北移動，經西部平原出海並進入台灣海峽，接著在週五前後轉往東北方向逐漸遠離。

針對康芮颱風路徑，陳姵安說，上午8時的最新預報與清晨2時一報差異不大，認為康芮颱風將在週四下半天從台東登陸，且登陸前的降雨區域以北部、東半部、屏東等為主，有局部大雨發生機率，今起各地風力也會明顯增強，台灣海峽、東南側海面易有10級強陣風。

陳姵安說，康芮颱風對台影響以週四整天至週五清晨最劇烈，明起北部、東半部地區會有較強雨勢，入夜後中南部也將有明顯降雨出現，待颱風中心登陸後，北部、東半部、南部地區及中部山區都有大雨或豪雨發生的機率，尤其東半部地區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率。

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