嘉義高中何承祐研究天文 奪巴西科學博覽會二等獎

何承祐母親（左起）、陳惠璋老師、科教館蘇萬生博士、嘉中學生何承祐、嘉中校長陳元泰及黃冠夫老師。（嘉義高中提供）

2024/10/29 10:08

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義高中高三科學班學生何承祐參加今年巴西科學博覽會（MOSTRATEC），利用蓋亞資料庫深入探討變星形成的原因，並分析星團年齡、金屬豐度及潮汐力對變星數量的影響，以「球狀星團中天琴座RR型變星的組成」研究奪得天文、地球科學、數學及物理組二等獎，研究成果受評審讚譽，展現在天文物理領域的潛力。

昨天下午何承祐隨團返抵桃園國際機場，嘉義高中校長陳元泰、導師陳惠璋、指導老師黃冠夫及家人準備花圈、布條與海報迎接，歡迎凱旋歸國。

請繼續往下閱讀...

陳惠璋表示，何承祐積極自學，投入大量時間參加各類國內外競賽與活動；黃冠夫說，承祐自學能力強，對知識抱有濃厚興趣，樂於挑戰自我，並創辦Delta Knowledge科普頻道，以淺顯的影片和社群內容傳播物理知識，累計點閱率達數百萬次。

何承祐2022年參加國際科學奧林匹亞獲銀牌，2023年在臺灣國際科展（TISF）物理與天文學科中獲得三等獎，獲得獲得代表臺灣參加巴西科學博覽會（MOSTRATEC）的資格，並在巴西科學博覽會中摘下二等獎。

校方表示，何承祐在「臺灣青年物理辯論賽」連續兩年擔任隊長，獲得「傑出表現獎」，成功入選國手選拔營；2023年參加Breakthrough Junior Challenge國際科學影片製作比賽，獲得亞洲區冠軍及全球前15強，善於將科學知識轉化為淺顯易懂內容的專長；他也在臺灣學科能力競賽名列全國二等獎。

陳元泰表示，承祐在老師們的指導下展露光芒，主動經營物理科學頻道、投入各項比賽，獲得佳績，是嘉中榮耀，讓臺灣在國際科學教育舞臺展現光芒，感謝科教館輔導及科教館指導老師蘇萬生博士、駐巴西代表處接待與安排，讓承祐能在巴西完成代表臺灣的國際科學教育交流與競賽。

嘉義高中高三科學班學生何承祐（左二）獲得巴西科學博覽會二等獎。（嘉義高中提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法