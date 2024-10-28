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    康芮颱風登陸地北修！週四從花東交界登陸 明下半天發海警

    康芮颱風路徑潛勢預報圖。（圖由中央氣象署提供）

    康芮颱風路徑潛勢預報圖。（圖由中央氣象署提供）

    2024/10/28 16:11

    〔記者林志怡／台北報導〕輕度颱風康芮將於本週襲台。中央氣象署最新預報指出，康芮颱風預計在週四接近台灣，並從花東交界區域登陸，東半部地區將有豪雨以上雨勢可能性，且可能有局部超大豪雨發生，中央氣象署預計明天下半天發布海上颱風警報，週三上半天可能發布陸上颱風警報。

    中央氣象署預報員黃恩鴻說明，康芮颱風今日下午2時位於鵝鑾鼻東南東方1000多公里處，移動方向從偏西轉往以每小時7公里速度向西北西進行，速度稍有減慢，且颱風南側對流、降雨較強，雖目前仍維持輕度颱風，但所處環境有利後續發展，結構也還在增強中。

    黃恩鴻指出，康芮颱風預計在週四靠近台灣東南方海域，週四晚間至週五上午登陸花東交界區域，後於週五翻越中央山脈、行經西部平原區域後，進入台灣海峽再北上離開，不過未來路徑仍有南北跳動變化的可能性，登陸位置從宜蘭到台東、恆春半島都有機會。

    因此，黃恩鴻說，週三起同時受到東北季風與颱風外圍環流影響，北部、東半部迎風面就會有雨勢出現，且越晚雨勢越明顯，基隆北海岸、大台北、東北部地區可能有局部大雨，中南部此時天氣影響不大，維持多雲、午後南部地區與中部山區有局部短暫陣雨的天氣。

    黃恩鴻表示，週四康芮颱風仍未登陸前，降雨區域以東半部為主，東北角到花東、恆春都有明顯雨勢，可能有豪雨以上降雨出現，不排除超大豪雨可能，民眾務必注意短延時強降雨，且各地容易出現10級以上強陣風，近颱風中心處易有12級以上強陣風。

    雖颱風中心在週五翻越中央山脈後，強度會明顯減弱，但黃恩鴻提醒，此時颱風仍有一定強度，且受其風向影響，中南部雨勢仍會進一步增強。

    黃恩鴻也提到，週三前主要受到東北季風影響，北台灣感受偏濕涼，其他地區高溫可達30度，週四、週五雖東北季風減弱，但因颱風外圍環流帶來的降雨，各地高溫略下降至27至28度，週末颱風遠離後，恢復以東北季風為主的天際，北台灣高溫稍有下降，其他地區高溫則重回30度左右。

    未來降雨趨勢。（圖由中央氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（圖由中央氣象署提供）

    風浪預測示意圖。（圖由中央氣象署提供）

    風浪預測示意圖。（圖由中央氣象署提供）

    溫度預測示意圖。（圖由中央氣象署提供）

    溫度預測示意圖。（圖由中央氣象署提供）

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