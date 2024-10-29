颱風來亂重陽禮金延發 百歲人瑞突死亡不能領家屬難接受

百歲人瑞在重陽節過後死亡。（記者葉永騫攝）

2024/10/29 14:24

社會處︰颱風為不可抗力因素應尋求解決方法

〔記者葉永騫／屏東報導〕今年重陽節遇到山陀兒颱風來襲，造成屏東縣萬丹鄉重陽節禮金延後發放，沒想到102歲、93歲的人瑞卻在重陽節過後死亡，引發重陽節禮金能不能補領的爭議，萬丹鄉公所怕違法不敢發放，讓灣內村長陳玉意及家屬無法接受，縣府社會處認為，颱風為不可抗力的因素，鄉公所可以尋求解決方法妥善處理。

每年的重陽節前夕，屏東縣政府及各鄉鎮市公所都會發放給長輩重陽節禮金，今年縣府對90歲以上長輩發給2000元，100歲以上發給10000元，委託鄉鎮市公所代發或直接匯款，要求在重陽節前完成，而各鄉鎮市公所也會依財政情況加碼發放重陽節禮金，萬丹鄉則是70歲以上500元、79~88歲1000元、89~98歲5000元、99歲以上10000元。

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今年萬丹鄉公所發放重陽節禮金時，剛好遇到山陀兒颱風侵台，造成發放的時間延後，而一名102歲及一位93歲的人瑞卻在重陽節隔天及過幾天死亡，根本來不及領取重陽節禮金，萬丹鄉公所卻依據屏東縣重陽敬老慰問金發放辦法第八條規定，死亡就不發放。表明發放恐違法，讓灣內村長陳玉意及家屬都無法接受，認為太離譜了。

縣府社會處表示，雖然法令規定死亡就不發給，但因為受到颱風影響而延後發放是不可抗力因素，縣府的重陽節禮金仍可以發給人瑞的家屬，至於萬丹鄉公所有自己的自治條例，鄉公所可以比照或與鄉民代表會研議等方式來解決。

屏東縣政府今年發放的重陽節禮金。（記者葉永騫攝）

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