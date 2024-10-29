11月還來颱風！台東鳳梨釋迦12月就可採收 加強套袋盼天垂憐

台東鳳梨釋迦迦正值中果期，農民在颱風來襲前，加強套袋。（記者黃明堂攝）

2024/10/29 14:21

〔記者黃明堂／台東報導〕颱風康芮正朝台東直撲台灣，台東水稻目前已有2成可收割，稻農趁颱風未到前搶收；鳳梨釋迦目前已進入中果，12月下旬即可採收，面臨颱風考驗，農民除了加強套袋防擦傷，也只能盼老天爺垂憐。

康芮颱風來勢洶洶，但台東今天仍艷陽高照，部分稻作已進入收割期，農民搶收。前鹿野地區農會理事長涂進榮一大早趕往田裡作排水設施，他說，因為目前稻穀都很飽滿，風吹容易倒伏，倒伏泡到水就會發霉，沒倒伏的如果遇到持續下雨也會發霉。台東地區目前已成熟的稻穀約2成，利用這2天和颱風搶時間收割，剩下8成稻穀未達收割時間，只能盼老天爺垂憐。

請繼續往下閱讀...

鳳梨釋迦是台東重要經濟作物，果農們原本以為夏天過了，已通過颱風考驗，沒想到11月還來颱風。目前正值中小果期，最快的12月就可以採收了，多數原本都已套疏果網及套袋，為防颱風擦傷，部分農民趕緊加套一層袋。農民說，果實尚未成熟，無法搶收，只能趕在颱風來前套袋，降低風害，但如果葉片被強風打落，同樣會造成損失。

台東部分稻作成熟，農民趕在康芮颱風來襲前，今天搶收。（記者黃明堂攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法