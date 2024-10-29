為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    北市府公部門徵才釋212職缺 最高薪達72K

    台北市就業服務處辦理台北市政府就業徵選活動，此次共提供212個職缺，當中家庭暴力暨性侵害防制中心聘用的社工督導職缺，隨考核晉升最高可達72K高薪。（資料照）

    台北市就業服務處辦理台北市政府就業徵選活動，此次共提供212個職缺，當中家庭暴力暨性侵害防制中心聘用的社工督導職缺，隨考核晉升最高可達72K高薪。（資料照）

    2024/10/29 14:15

    〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市就業服務處辦理台北市政府就業徵選活動，此次共提供212個職缺，當中家庭暴力暨性侵害防制中心聘用的社工督導職缺，隨考核晉升最高可達72K高薪。徵選活動今（29日）上午10點開始至11月4日下午5點受理網路報名，預計11月23、24日舉辦甄試。

    勞動局長高寶華說，此次釋出職缺多元，包括企劃師、社工員、稽查員、管理師、約聘督導、關懷訪視員、職能治療師等多樣化職缺項目，薪資40K以上的職缺就多達101個；當中最高薪的家防中心社工督導，起薪高達51K，隨著每年考核晉升，還有機會達到72K高薪，工作內容為督導處理家庭暴力及性侵害事件個案緊急保護、直接服務工作及其督導管理工作等保護性業務。

    此外，都市發展局、工務局及相關所屬機關提供96個職缺，薪資介於32K至59K之間，其中水利工程處聘用幫工程師起薪59K，工作內容為台北市雨水下水道容受力提升，及結構修補等案前置作業相關業務、本市雨水下水道容受力提升及結構修補規劃、設計、水理分析及圖說審查等相關業務、防汛相關業務及執勤等。

    就服處補充，此次也開放多個學校幼兒園廚工職缺，包含士林區雨農國小、松山區西松國小、大安區龍安國小、南港區南港國小、內湖區大湖國小、中正區南門國小、萬華區雙園國小、松山幼兒園、內湖幼兒園、士林幼兒園及文山幼兒園共11個幼兒園的11個職缺。

    就服處提醒，報考人應於期限內至系統上傳資料，檔案資料須為JPG檔，報名完成後可至會員中心查詢報名狀況，就服處也會傳送簡訊；如有缺件，可於報名期間內修改。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播