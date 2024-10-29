北市府公部門徵才釋212職缺 最高薪達72K

台北市就業服務處辦理台北市政府就業徵選活動，此次共提供212個職缺，當中家庭暴力暨性侵害防制中心聘用的社工督導職缺，隨考核晉升最高可達72K高薪。（資料照）

2024/10/29 14:15

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市就業服務處辦理台北市政府就業徵選活動，此次共提供212個職缺，當中家庭暴力暨性侵害防制中心聘用的社工督導職缺，隨考核晉升最高可達72K高薪。徵選活動今（29日）上午10點開始至11月4日下午5點受理網路報名，預計11月23、24日舉辦甄試。

勞動局長高寶華說，此次釋出職缺多元，包括企劃師、社工員、稽查員、管理師、約聘督導、關懷訪視員、職能治療師等多樣化職缺項目，薪資40K以上的職缺就多達101個；當中最高薪的家防中心社工督導，起薪高達51K，隨著每年考核晉升，還有機會達到72K高薪，工作內容為督導處理家庭暴力及性侵害事件個案緊急保護、直接服務工作及其督導管理工作等保護性業務。

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此外，都市發展局、工務局及相關所屬機關提供96個職缺，薪資介於32K至59K之間，其中水利工程處聘用幫工程師起薪59K，工作內容為台北市雨水下水道容受力提升，及結構修補等案前置作業相關業務、本市雨水下水道容受力提升及結構修補規劃、設計、水理分析及圖說審查等相關業務、防汛相關業務及執勤等。

就服處補充，此次也開放多個學校幼兒園廚工職缺，包含士林區雨農國小、松山區西松國小、大安區龍安國小、南港區南港國小、內湖區大湖國小、中正區南門國小、萬華區雙園國小、松山幼兒園、內湖幼兒園、士林幼兒園及文山幼兒園共11個幼兒園的11個職缺。

就服處提醒，報考人應於期限內至系統上傳資料，檔案資料須為JPG檔，報名完成後可至會員中心查詢報名狀況，就服處也會傳送簡訊；如有缺件，可於報名期間內修改。

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