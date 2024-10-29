政治獻金捐款目的有待查明 沈慶京延押2個月

沈慶京繼續羈押禁見2個月。（資料照）

2024/10/29 17:42

〔記者張文川／台北報導〕台北地檢署偵辦京華城弊案，上週聲請延押威京集團主席沈慶京，台北地院法官23日開庭後，今日裁定沈慶京繼續羈押禁見2個月，繼昨天國民黨市議員應曉薇被延押之後，成為全案第2位被延押的被告。

北院裁定指出，沈慶京涉犯貪污治罪條例之「違背職務行賄罪」嫌疑重大，有串供的事實，且有政治獻金的真正捐款目的待調查，為了確保待查部分的證人、被告間不會相互串供或串證，有繼續羈押的必要，尚屬有據。

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法官斟酌比例原則後，認為沈的羈押原因尚未消滅，且不能以交保或其他方式替代羈押，有延押的必要。

法官又指，本案既然尚有相關證人未到案，且證據資料待分析調查，以現階段偵查所得證據，顯示禁止接見通信處分仍有其必要性，故檢察官聲請延押禁見有理，裁定准許延押並禁見。

沈慶京此次延押期限將至12月29日屆滿，應曉薇為12月28日，而檢方偵查期間的羈押有最長4個月的限制，12月28日是週六，因此檢方有在12月27日前偵結、移審法院的壓力。

台北市前副市長彭振聲的羈押期限至11月1日屆滿，法官昨已提訊彭開延押庭，最晚10月31日前裁定。

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