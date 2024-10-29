康芮颱風來襲！氣象署晚間9點增預報 供各縣市決策參考

程家平表示，中央氣象署在颱風期間，除在晚間7時提供天氣資訊與各縣市政府外，晚間9點將再提供一次資訊，作為各縣市相關決策參考。（記者林志怡攝）

2024/10/29 14:07

〔記者林志怡／台北報導〕中度颱風康芮預計於週四以中度颱風上限強度登陸台東，中央氣象署最快將於今日傍晚5點30分發布海上颱風警報。行政院長卓榮泰、交通部長陳世凱等今日中午赴中央氣象署關心颱風動態，並於會後指出，中央氣象署除在颱風影響期間、每日晚間7時邀集縣市首長進行天氣資訊說明外，晚間9點將再依據最新天氣情資提供資訊，作為各縣市決策參考。

康芮颱風今日上午8時位於恆春東南方740公里處海面，以每小時20公里速度向西北進行，移動速度稍有加快，七級風平均暴風半徑250公里，中央氣象署預估颱風中心將於週四自台東登陸，為北部、東北部地區帶來豪雨以上降雨，中南部地區也將陸續出現較大雨勢。

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卓榮泰今日赴氣象署了解颱風相關資訊，並於會後表示，凱米颱風、山陀兒颱風提供很多經驗，這次因應康芮颱風，相關單位提前作業，氣象署也擁有比過去更多的科技，解決前2次颱風造成的質疑與問題，並提出新的做法，並希望地方政府可以配合。

此外，卓榮泰說，希望康芮颱風強度減弱、路徑偏西，儘可能不要對台灣造成影響，但若真的登陸襲台，宜花東地方政府也會特別注意，他已請交通部、氣象署、內政部等落實準備。

中央氣象署長程家平解釋，以往氣象署會依據傍晚5時的氣象預報情資、在晚間7時與各縣市首長進行會議、提供最新天氣資訊，而各縣市政府於會議結束後、約8時前後公布停班停課資訊。

程家平說，今日院長卓榮泰建議氣象署「多提供一次」資訊，在晚間9時提供更新訊息，此時氣象署可使用晚間8時的預報資訊進行說明，未來若各縣市政府期待更新、更完整的天氣資訊，可以等9時訊息發布後再做決策。

不過，程家平也提到，若颱風狀況變動不大，晚間7時與晚間9時的預報內容可能不會有太多變化，但若有明顯變化也能即時更新內容，因此這次康芮颱風影響期間，中央氣象署也將配合「颱風警報期間沿海地區風力預報」試辦計畫等，在每日晚間9時提供最新預報資訊與各地方政府。

程家平強調，目前氣象預報尚無法百分之百預報天氣情況，近年來準確度已經逐漸改善，24小時內颱風路徑預報路徑誤差已較20年前縮小一半，但短延時強降雨預報能力仍然有限，需配合監測資料，透過豪大雨特報、大雷雨即時訊息、細胞廣播等機制進行預警，對縣市政府與民眾防災避難相當重要，呼籲民眾注意氣象署提供的最新訊息。

行政院長卓榮泰（前排右一）表示，中央氣象署針對颱風資訊提供，將採取新做法。（記者林志怡攝）

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