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    康芮颱風週四籠罩全台 交部長揭3大防颱應變作為

    交通部長陳世凱。（記者林志怡攝）

    交通部長陳世凱。（記者林志怡攝）

    2024/10/29 12:46

    〔記者林志怡／台北報導〕中度颱風康芮預計於週四登陸台東，中央氣象署最快將於今日傍晚5點30分發布海上颱風警報。行政院長卓榮泰、交通部長陳世凱等今日中午赴中央氣象署關心颱風動態，陳世凱於會前接受媒體聯訪表示，交通部已針對鐵公路邊坡、蘇花鐵公路、台鐵南迴線線等採取應變作為，為這次防颱做好各方面準備。

    康芮颱風明起影響台灣，北部、東半部地區越晚雨勢越明顯，桃園以北、宜蘭等易有豪雨，入夜後花東、恆春有局部大雨，且颱風暴風圈預計週四上午起籠罩全台、中心將於同日從台東登陸，週四至週五清晨對台影響最劇烈，各地都會出現明顯雨勢。

    針對康芮颱風相關因應作為，交通部長陳世凱說明，其中各項交通運輸邊坡在風大雨大的情況下，風險相對較高，交通部已針對鐵公路邊坡部分落實告警系統，交通部也持續嚴密監控相關運輸安全。

    陳世凱提到，花東地區在0403地震後地質相對不穩定，因此花東鐵公路是這次防災比較擔心的部分，目前已派遣相關工作人員在蘇花公路與相關鐵路路段現場做準備，在要求安全並兼顧旅客疏運的考量下，交通部也希望在停駛前提早通知旅客。

    此外，台鐵南迴線有部分橋墩因豪雨溪水沖刷、出現裸露情況，陳世凱表示，部分南迴鐵路路段的橋墩結構相對脆弱，也是這次比較擔心的部分，交通部已要求台鐵公司與鐵道局針對危險橋墩採取強固計畫，且臨時強固計畫預計明天就會完成，為這次防颱做好各方面準備。

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