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康芮颱風還沒來 大台北菜價先漲一波

為留客人，菜市場仍有菜攤祭出空心菜1把20元的促銷。（記者楊媛婷攝）

為留客人，菜市場仍有菜攤祭出空心菜1把20元的促銷。（記者楊媛婷攝）

2024/10/29 11:55

〔記者楊媛婷／台北報導〕中度颱風康芮還沒登陸造成實質災害，菜價又先起漲，北農管理的台北批發市場今（29日）平均蔬菜交易價每公斤為47元，較上一個交易日27日的每公斤平均交易價43.9元漲7%以上。

今年秋颱頻繁，山陀兒颱風後飆漲的菜價才稍微恢復平穩，中央氣象署預估週四下午可能在台東登陸的康芮颱風，又讓菜價先漲一波，台北批發市場今蔬菜平均交易價格每公斤47元，交易量達1612公噸，價量都比上一個交易日明顯增加，其中冬天火鍋必搭配的高麗菜已起漲，今天交易價格每公斤平均為27.5元，較上期23.7元漲16.3%，短期葉菜類的空心菜今天每公斤平均交易價格為57.6元，較上期的47.5元漲21.2%；青蔥今每公斤平均交易價為202.8元，較上期的168.2元漲20.6%。

實際走訪菜市場，菜攤為留客，空心菜、小白菜等短期葉菜類仍有1把20元的價格，高麗菜每斤則是40元，青蔥價格「高貴」，每斤要240元起跳，因颱風可能要來，不少煮夫煮婦趕快採買，就怕颱風造成災害後，菜價又漲更多。

農糧署副署長姚志旺表示，今天批發市場菜價較高主要原因是週一休市後，今天開市買氣會比較熱絡，另還有颱風可能登陸帶來的預期心理，都會影響菜價，農糧署原本預估11月中下旬後菜價就可能會恢復平穩，但現在必須看康芮颱風帶來的影響。

另每次颱風都還沒帶來損害，菜價就先漲一波，消基會曾質疑是否有菜蟲作怪？姚志旺表示，菜價波動如果有不合理的高漲，就一定會調查。

至於青蔥的價格在凱米颱風、山陀兒颱風過後一直居高不下，姚志旺表示，青蔥因為復耕期間較久，台灣青蔥的主要產區在中部與宜蘭，若依氣象署目前預報康芮颱風路徑往南修正，如果颱風未影響青蔥主要產區，後續供應就會比較穩定。

青蔥價格居高不下，每台斤240元起跳。（記者楊媛婷攝）

青蔥價格居高不下，每台斤240元起跳。（記者楊媛婷攝）

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