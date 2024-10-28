康芮颱風加速直撲台灣！氣象署估明午發海警

中央氣象署28日上午8點公布的康芮颱風潛勢圖。（中央氣象署提供）

2024/10/28 11:33

〔記者林志怡／台北報導〕康芮颱風持續增強，本週恐直撲台灣！中央氣象署預報中心科長林伯東指出，暴風圈預計週三上午接近台灣東南方海面，各地風雨漸趨明顯，尤其北北基宜恐有較大雨勢，目前還不確定是否登陸，但移動速度已稍加快，明天下午至晚間就可能發布海上颱風警報，週三上半天可能發布陸上警報。

林伯東說明，康芮颱風今日上午8時位於恆春東南東方方1050公里處海面，將朝向西北方向逐漸移動靠近台灣，預計週三上午8時抵達較接近台灣東南方的區域，此時強度有機會達到中度颱風上限或以上強度，且週四、週五對台灣影響最劇烈，週六起從海峽遠離。

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依據中央氣象署最新颱風潛勢路徑圖，康芮颱風預計在週三上午8時至週四上午8時期間通過台灣，登陸位置約在台東一帶。但林伯東強調，目前颱風路徑還有很大的不確定性，路徑再往北、往南調整都有可能，甚至可能不翻越中央山脈，直接從東半邊通過，後續變化有待觀察。

林伯東表示，依據目前的預報路徑，週三起各地風雨將逐漸明顯，行經東半部期間，北北基、宜花東將有陣雨，尤其北北基與宜蘭地區會有較大雨勢，中南部則維持午後陣雨的天氣型態；週四、週五颱風往西半部移動期間，各地受颱風影響最劇烈，東半部、北部山區可能有豪雨以上雨量，西半部恐有豪大雨。

林伯東說明，本週末颱風遠離後，台灣恢復以東北風為主的天氣型態，北部、東半部迎風面降雨持續，氣溫約21至27度，中南部天氣則恢復午後雷雨天氣型態，氣溫落在22至31度，感受上接近夏天。

此外，林伯東提到，週三起就會有較強的風浪出現，海峽東南部、恆春半島將有9至10級強陣風，週四、週五期間，各地都有可能出現10級以上強陣風。

颱風降雨趨勢。（中央氣象署提供）

風浪預報。（中央氣象署提供）

週末降雨趨勢。（中央氣象署提供）

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