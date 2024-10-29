五月天公益演唱會遇颱延期 觀光署3.0住宿補助配合調整

交通部觀光署副署長林信任29日表示，花蓮自由行住宿補助3.0配合演唱會調整。（記者蔡昀容攝）

2024/10/29 12:50

〔記者蔡昀容／台北報導〕五月天所屬的相信音樂，原訂11月在花蓮舉辦公益演唱會，但面對颱風康芮恐襲台，今（29日）上午宣布延期。交通部觀光署表示，配合演唱會推動的「花蓮自由行補助3.0方案」會配合活動調整。

相信音樂11月1日至3日舉辦「一路向東」公益演唱會，在高雄、玉里、花蓮開唱，演出名單包括五月天、劉若英、蘇慧倫、Energy、告五人、丁噹、宇宙人等藝人，採免費入場。但受颱風康芮影響，相信音樂今天上午發布「演出延期公告」。

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觀光署因應公益演唱會，原本推出「花蓮自由行補助3.0方案」，大型演唱會前3天（10月29日至10月31日）或後3天（11月4日至11月6日）區間，可享「第1晚補助最多1000元、住第2晚可再補助最多1500元」優惠。

對於演唱會延期，觀光署副署長林信任表示，觀光署的補助方案會配合活動進行。不過政府預算限於今年使用，若活動延至隔年怎麼辦？林信任說明，目前收到的訊息是活動延期，主辦單位尚無延期舉辦的日期。觀光署補充，尚不知何時辦理，會再研議如何配合。

林信任說，花蓮既有的自由行補助方案預算仍充足，行政院長卓榮泰先前也加碼台東自由行補助；政府對於花東振興會持續滾動式檢討，也持續歡迎大家多到東台灣走走。

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