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    被陳菁徽指為綠營側翼 施景中：不會與朋友為敵

    陳菁徽在發言中稱施景中為「知名側翼」，但施景中坦言，他不會與他的朋友陳菁徽為敵。（資料照）

    陳菁徽在發言中稱施景中為「知名側翼」，但施景中坦言，他不會與他的朋友陳菁徽為敵。（資料照）

    2025/01/23 08:50

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台大婦產科醫師施景中日前被國民黨粉專製圖、批評為「綠營側翼」。施景中今（23日）早在臉書貼出曾是婦產科醫師的國民黨立委陳菁徽的發言截圖，陳在立院發言中稱施為「知名側翼」。但施景中坦言，他不會與他的朋友陳菁徽為敵，「下次見面我一樣裝做若無其事，伸出溫暖的手，我們也都會為婦女安全繼續努力」。

    施景中提到，他認為自己並不知名也不是側翼，且在大多數時候，特別是婦產科場合中，他還可能是「主流」。施景中提到，昨天（22日）晚上看到陳菁徽的影片有點錯愕，因為幾天前他才和陳在一個場合碰面，也熱絡地打招呼，後來他要找陳敬酒時，陳已經先離開。

    施景中提到過去與陳菁徽往來的往事：「記得她還來台大找過我，將她的新書書稿交給我，我還為她出版的第二本書寫序（也可能是掛名推薦，時間很久已經忘了）。」施景中表示，過去他和陳菁徽的母親、前立委黃昭順也見過面，10多年前她來婦產科學會好幾次送暖，對她印象不錯。施景中說：「在『夾手珍事件』中，有些同仁在嘲笑黃昭順委員，我都制止他們，說黃委員其實是個不錯的人。」

    施景中強調：「政治只是一時的。無論如何，我絕對不會與我的朋友為敵。下次見面我一樣裝做若無其事，伸出溫暖的手，我們也都會為婦女安全繼續努力。」

    有網友在施景中的臉書貼文底下留言：「你錯了，朋友變成敵人就不應該客氣。」施景中則回應：「不會是敵人，她應該有她的立場必須表態聲明。」

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