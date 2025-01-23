京華城弊案今上午首度開庭 法官將訊問邵琇珮、彭振聲、李文宗

前台北市副市長彭振聲。（資料照）

2025/01/23 07:31

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理台北市前市長柯文哲等人涉京華城行收賄、公益侵占等案，今（23）日上午首度開庭，提訊在押的眾望基金會董事長李文宗、傳喚起訴後獲500萬元交保的台北市前副市長彭振聲、都委會前執行秘書邵琇珮等3人，進行準備程序。

受命法官許芳瑜排定今上午9時30分先行訊問邵琇佩，10時15分訊問彭振聲，11時提訊李文宗，聽取3人是否認罪及其答辯主軸、對證據能力的意見，檢、辯聲請調查證據及欲傳喚的證人，若時有餘裕，則會進一步整理爭點。

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李文宗是柯文哲的大帳房，涉於擔任台北捷運公司董事長、柯的市長辦公室主任期間，與柯文哲以政治獻金的名義輾轉收受沈慶京的賄賂，又成立「木可公司」侵占民眾黨政治獻金，並指示胞妹李文娟銷毀木可損益表滅證，檢方依違背職務收賄、公益侵占民眾黨政治獻金、對眾望基金會涉背信罪起訴李文宗，求刑17年4月。

彭振聲、邵琇珮則是在研議京華城案的行政程序中，聽從市長柯文哲的上意，不顧期間眾多公務員、委員提出的違法質疑，共同圖利京華城與鼎越公司，一路護航終使京華城獲得20%容積獎勵與建照，圖利京華城與鼎越1.2萬坪容積、逾121億元不法利益。

彭、邵皆於偵查期間白自認罪，檢方對彭振聲求處3年徒刑、褫奪公權3年；邵轉為污點證人，檢方依證人保護法將她求處減刑為1年3月、緩刑2年。

全案在押的柯文哲、李文宗、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇等4人，皆已被北院裁定羈押禁見3個月、被告抗告被駁回，確定在看守所過年，將待過完年後再進行4人的準備庭。

眾望基金會董事長李文宗。（資料照）

都委會前執行秘書邵琇珮。（資料照）

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