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    中國偷改魯比歐官方譯名 毛寧被外媒追問「哦哦」超尷尬

    被問到中國制裁魯比歐的問題，毛寧表情尷尬。（圖擷取自Ｘ）

    被問到中國制裁魯比歐的問題，毛寧表情尷尬。（圖擷取自Ｘ）

    2025/01/23 07:56

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國共和黨籍聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio）20日正式出任美國國務卿，因其兩度遭中共制裁，他和中國之間的關係與互動備受關注。中國外交部近期被發現，悄悄更改魯比歐的官方譯名，將原先的「盧比奧」改名「魯比奧」，詭異舉動被認為疑似是在為制裁「盧比奧」解套。週三中國外交部被問到此事，發言人毛寧相當尷尬。

    綜合外媒報導，週三在中國外交部例行記者會上，有外媒問到，中方是否將「盧比奧」的官方譯名從「盧比奧」改為「魯比奧」，外交部發言人毛寧表情非常尷尬，連「哦」兩聲，毛寧說，自己還沒有注意到，但是可以了解一下，更重要的是他的英文名字。而關於制裁，她的同事昨天已經介紹了中方的立場，中方的制裁針對的是損害中國正當權益的言行。

    魯比歐在佛羅里達州參議員任內，2020年因為新疆及香港人權議題，兩度被中國宣布制裁。

    中國外交部和中國官媒之前都使用「盧比奧」的譯名，16日中共外交部官網文稿，被發現將「盧比奧」的譯名改為「魯比奧」，中共官媒報導也都改為「魯比奧」，疑似要矇混過關，但這個暗中「改名」動作，引發網友熱議，「中方是否解除對美新任國務卿制裁」一度登上熱搜話題。有網友調侃，中共找到尷尬局面的「解決方案」，就是幫盧比奧改名，這樣被中共制裁的「盧比奧」和美國國務卿的「魯比奧」就不是同一個人了。

    美國國務卿魯比歐。（路透）

    美國國務卿魯比歐。（路透）

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