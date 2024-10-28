2025赴日旅遊注意！ 避開「3地雷時段」

許多台灣人喜歡到日本旅遊。示意圖。（彭博）

2024/10/28 23:04

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本一直以來都是台灣人熱愛旅遊的國家之一，不僅2024年訪日的台灣人數有望再創新高，許多民眾也開始著手2025年的旅遊行程。對此，部落客「最懶少年」提醒，明年旅日時有3個時間需要特別留意且避開的，以免人擠人又無法盡興。

每到了年底，許多民眾都會開始注意明年的機票價格，「最懶少年」呼籲，大家在搶到便宜的同時，也別忘了注意日本當地的連休假期，否則恐會是一趟痛苦的旅程。

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第一個連假是「元旦」，「最懶少年」提到，日本明年將有5天的元旦連休，屆時一定人潮爆多又沒店營業；第二個連假是4月底至5月初的「黃金週」，日本人若在黃金週前後請假，有望直接連休11天；最後則是8月的「山之日、盂蘭盆節」，最懶少年表示，這兩個節日當地人也能連休9天，加上盂蘭盆節對日本人來說很重要，民眾通常都會回老家，因此也不建議前往旅遊。

文章一出，不少人紛紛表示「日本的假期怎麼那麼多」、「原來台灣的特別節日這麼少」、「今年六月中去京都奈良遇到小學校外教學潮，大景點是有點可怕」，也有網友提醒，「除了日本假期外，也要注意中國的長假」等意見。

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