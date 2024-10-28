高手鏖戰黑馬勝出 新三棋王登寶座 新學生棋王 小學組馬大濬 中學組蔡明叡 大學組李亮非

選手們聚精會神比賽。（記者潘少棠攝）

2024/10/28 05:30

〔記者凌美雪／台北報導〕第十九屆「榮三盃全國學生棋王賽」，歷經二天密集賽程，於昨日決賽誕生三位全新的學生棋王，分別是小學生棋王台北仁愛國小六年級馬大濬、中學生棋王桃園復旦中學二年級蔡明叡、大學生棋王清華大學二年級李亮非。

三位新棋王也於賽後隨即舉辦的頒獎典禮中，由主辦單位林榮三文化公益基金會董事長林鴻聯，親自頒發冠軍獎盃、有學生棋王頭銜的彩帶，以及每位獎學金六萬元。其他進入決賽的各組前十六強，分別是亞軍獎學金四萬元；季軍獎學金三萬元；殿軍獎學金二萬元；第五名至第八名各可得獎學金一萬五千元；第九名至十六名獎學金各一萬元。

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中學組廝殺到最後 蔡明叡以黑186險勝

今年決賽最大亮點可說全聚焦在中學組，不僅多對廝殺到最後一刻，三位以棋力六段殺進七段高手叢林的選手，也都表現不俗，尤其今年才升國二的蔡明叡，一路過關斬將，直到最後一盤遇上已升高二的去年棋王鄭坪昊，兩人一路糾纏整整八十分鐘，由蔡明叡以黑186險勝。

賽後受訪時，蔡明叡坦承，原來第一天覺得能闖進決賽就好，因此昨天決賽前三盤是以輕鬆的心態應戰，沒想到連贏三盤，最後又碰上鄭坪昊，其實有感到些微緊張；而獲得「榮三盃」中學生棋王，也是蔡明叡近二年在國內賽場最好的成績，裁判長秦世敏沒有疑慮地說：「六段在七段高手之林殺出重圍，就是真正大黑馬！」。

秦世敏分析決定中學生棋王的最後一盤賽事，蔡明叡執黑棋、鄭坪昊執白棋，兩人從開局就勢均力敵，到白40時，都還在AI的定石（意指AI教人類的開局公式）範疇裡，可見兩人不僅功底深厚，對流行趨勢也都有研究。黑41手率先以「淺削」試探白棋的反應，白方思索後選擇相對穩重的防守策略，這也預示了兩人將有一場漫長的競逐。

白棋第48手試圖以二路托強襲角上黑棋，但這手卻有失大局；黑棋機敏地抓住這個破綻，僅簡單應付幾手後，53手便抽身先鞭全局最具價值的下方陣地。行棋至此，黑方空地乍看之下領先，但盤面上卻有二塊「孤棋」（危險的棋子），若白棋能通過猛攻黑棋來獲利，則勝敗仍在未定之天。

果然自白54開始，白方就緊咬黑方孤棋不放，更針對黑75的過強手（過份的手段）進行反擊，讓黑方大塊棋子一度岌岌可危。全局便在互有攻守的情況下反覆周旋著，最後黑方以186子險勝。

有趣的是，兩位中學生一路都在年少老成的平靜表情裡，讓人見識到什麼是越平淡棋越見功夫。連多年參與「榮三盃」的工作人員都讚嘆，今年中學生展現的冷靜沉著與實力，堪稱歷來最精采的一次。

小學組比反應跟棋感 大學組為雙李決戰

至於小學組與大學組，由於去年衛冕成功的小學生棋王陳映嘉已考上職業棋士，大學生棋王宋東樺意外於選拔賽落馬，未闖進決賽。因此，新科棋王由誰榮登寶座也備受注目。

小學組決賽第四盤，是由全組唯二的兩位棋力七段高手馬大濬與林泓佑搶桂冠。原本林泓佑的黑棋於開頭一直佔上風，直到馬大濬的白54手才把局面拉近，到了黑73至白84之間，黑又發生致命失誤，使得局面處於崩潰邊緣，至此便由白大幅領先。雖然黑115手敏銳抓住白棋弱點奮力反擊，取得了豐碩的成果，但無奈之前落後過多，最終仍由白棋取得勝利。秦世敏對小學組的分析，簡單說是黑先盛後衰，白沉著收官，兩位七段的決戰，比的是反應跟棋感。

大學組則是「雙李」的決戰，清華大學二年級的李亮非遇上東華大學三年級的李庭宇，兩人都是七段高手，開始也是五五波，用一般常見的套路來下，大致都很平穩，直到李庭宇的黑75抱吃白棋一子求活，但這步卻過於保守，遭到白76打吃之後，白棋便取得了局面的優勢。而後黑雖然步步緊逼，試圖挽回局面，但持白的李亮非防禦堅實，未再給予黑方取勝的機會，取得快意的一勝。

秦世敏說，前一批大學組的高手已陸續畢業，江山代有才人出，李亮非等新的大學生棋王時代已經來臨。

林榮三文化公益基金會執行長蔡素芬表示，榮三盃學生棋王比賽至今第十九屆，如今參加中學組與大學組的選手，可說一路參加比賽上來的，甚至有選手升上中學就成為職業棋士，很開心看到歷屆參加榮三盃的部分選手，後來在國際上發光發熱，期勉所有參賽者，即便成績不如自己的理想也不要氣餒，明年再來，將來也會有機會在更大的舞台上表現棋藝，成為台灣之光。

頒獎貴賓與得獎者合照：第二排左起副裁判長張三郎、大學生棋王李亮非、中學生棋王蔡明叡、小學生棋王馬大濬、基金會董事長林鴻聯、大會主席江振雄、自由時報副社長陳進榮、自由時報總編輯鄒景雯、裁判長秦世敏。（記者潘少棠攝）

第十九屆榮三盃全國學生棋王賽 前四名得獎名單

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