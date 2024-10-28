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日本執政聯盟敗選 石破茂不辭：尋求擴大政黨合作保政權

日本眾議院改選，執政聯盟挫敗，自民黨總裁、首相石破茂在開票時神情凝重，受訪時強調不會請辭，將尋求與其他政黨合作、維持以自民黨為中心的政府。（彭博）

日本眾議院改選，執政聯盟挫敗，自民黨總裁、首相石破茂在開票時神情凝重，受訪時強調不會請辭，將尋求與其他政黨合作、維持以自民黨為中心的政府。（彭博）

2024/10/28 08:44

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本眾議院27日改選，執政聯盟自選前279席跌至215席，低於過半數233席；自民黨總裁、首相石破茂在開票後拒絕請辭，強調會謙卑接受選舉結果，另將尋求與其他理念相同政黨合作，維持以自民黨為中心的政府。

這是日本的執政聯盟自2009年來首度失去多數席位，上一次導致民主黨政權誕生，並執政到2012年，才由曾任首相的安倍晉三重新率領自民黨贏回政權。

石破茂10月1日才剛剛就任首相，得知未能過半後接受《NHK》採訪，他知道這次選舉「未能獲得公眾理解」，必須謙卑、嚴肅地接受選舉結果，但表達不會請辭，並透露將針對解決高物價等政策尋求與其他有共識的政黨合作，維持以自民黨為中心的政府，繼續執政。

這次執政聯盟中的自民黨只保住191席，同屬執政聯盟的公明黨有24席，合計215席；另一方面，在野的立憲民主黨在這次選戰中席次大幅增加到148席，成為第二大黨，並已決定尋求與其他在野黨合作，為「首相指名選舉」預作準備。

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