南迴鐵路橋墩裸露、路基不穩 台鐵：明年1月前完成加強

南迴鐵路K78處的南坑三號橋P1橋墩裸露，台鐵公司打設鋼軌樁、堆置土石進行緊急防護。 （台鐵公司提供）

2024/10/27 10:22

〔記者蔡昀容／台北報導〕山陀兒颱風帶來風雨，導致台鐵南迴線南坑三號橋橋墩裸露，太麻里段路基需要鞏固。台鐵公司表示，南坑三號橋經評估無危險疑慮，已打設鋼軌樁並堆置土石以緊急防護，預計12月底完成固床工；太麻里段目前也已鋼軌樁及PC枕橫撐穩定路基，列車限以時速80公里通過，預計明年1月完成65公尺擋土牆，進一步增強路基。

山陀兒影響台灣期間，南迴鐵路K78處的南坑三號橋，因豪雨溪水溢堤沖刷，護堤損壞、P1橋墩裸露。台鐵公司請專業工程顧問公司現勘評估，該橋墩基礎沉箱深11公尺，尚無危險疑慮，已於橋墩丶橋台設置傾斜計及橋梁位移變位計，運用自動回報功能全時監控，並開始打設鋼軌樁、堆置土石進行緊急防護。

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旁邊的南迴公路華源高架路段的橋墩也裸露。台鐵表示，會配合公路局完成會勘，後續將加速整建，預計11月完成鐵公路橋梁之間的固床工，12月底完成鐵路橋下游固床工。

太麻里K80處路基方面，台鐵說明，目前以二排鋼軌樁及PC枕橫撐穩定路基，並設置3排太空包，列車以時速80公里限速通過；後續將設置65公尺擋土牆，進一步增強並鞏固路基，預計明年1月完成。

台鐵董事長杜微表示，風災損害相關的搶修經費已編妥，請工程單位把握進度，在下一汛期前準時達標完工，確保行車運轉安全。

南迴鐵路K78處的南坑三號橋，因豪雨溪水溢堤沖刷，護堤損壞、P1橋墩裸露。（台鐵公司提供）

南迴線鐵路太麻里K80處路基，以二排鋼軌樁及PC枕橫撐穩定路基，並設置3排太空包。 （台鐵公司提供）

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