康芮颱風恐以中颱上限靠近台灣 週三至週五可能發海陸警

一週降雨趨勢。（中央氣象署提供）

2024/10/27 11:26

〔記者林志怡／台北報導〕新一波東北季風將自週一起影響台灣，輕度颱風康芮也將於本週靠近台灣。中央氣象署說明，這波東北季風將影響台灣長達一週，北台灣將轉為濕涼的天氣，且康芮颱風週三至週五最靠近台灣，強度有機會達到中颱上限，期間可能發布海上、陸上颱風警報，北北基宜地區需提防局部大雨。

中央氣象署預報員張承傳說明，康芮颱風目前維持輕度颱風強度、位於台灣東南方海面，以每小時10公里速度向西南西進行，未來將逐漸增強，預計今日至明日期間會轉往偏西或西北西方向移動，明日再轉為西北或北上移動，並朝琉球群島靠近。

請繼續往下閱讀...

張承傳說，康芮颱風預計在週三至週五期間從台灣東方海域通過、距離本島最近，強度可達中度颱風上限，屆時有可能發布海上、陸上颱風警報，且若太平洋高壓東退不明顯、仍維持一定強度，不排除康芮颱風更靠近台灣的情況，但路徑後期變數較大，民眾務必注意相關動態。

對於未來一週降雨趨勢，張承傳指出，今日各地白天多雲到晴、午後有局部短暫陣雨或雷陣雨，山區、南部地區需注意局部大雨；明起受到新一波東北季風影響一週，北台灣轉為濕涼的天氣，北部、東半部迎風面降雨機會明顯提高，尤其大台北、東北部地區會有局部較大雨勢。

張承傳進一步說明，週三至週五期間同時受到東北季風與康芮颱風外圍環流影響，雨勢會更加明顯，基隆北海岸、大台北與東北部地區將有局部大雨；週六後颱風遠離，但東北季風影響持續，降雨仍集中在北部、東半部地區，不過降雨量逐漸減少；中南部整週則都維持多雲到晴、午後有雷雨或陣雨的天氣。

氣溫方面，張承傳說，今日各地白天高溫可達30度，但北台灣受東北季風增強影響，未來一週北部、東北部天氣濕涼，整日氣溫維持在23至25度，其他地區與花東白天高溫則可達到27至30度，感受相對舒適，低溫則維持在24度左右。

一週氣溫趨勢。（中央氣象署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法