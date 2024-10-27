公路局訓練中心土地公託夢示警火災 操兵練將指定這款金紙

公路局公路人員訓練所中部訓練中心的土地公廟香火鼎盛，機關人員、受訓學員甚至政治人物也會來參拜。（記者蔡昀容攝）

2024/10/27 12:12

〔記者蔡昀容／台北報導〕南投市光明一路的公路局公路人員訓練所中部訓練中心，有一座土地公廟，發生多起令人嘖嘖稱奇的事件，包括託夢建廟、示警火災，如有人擋到土地公操兵練將，晚上還會收到託夢提醒。中訓中心主任講師葉昶亨說，土地公為保佑這塊土地需要裝備，偏好收「甲馬金紙」，這種金紙不能對折燒，避免裝備毀損。

公路局公訓所中訓中心昔稱汽訓中心，2004年底，值班人員在夢境見到土地公在牆外徘徊，另也有機關人員夢到土地公，稱該處地靈人傑，想長期駐守保佑，於是機關人員完成公投、決定興建，到附近廟宇分靈，並集資21萬餘元籌建，隔年1月落成。

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中訓中心主任講師葉昶亨表示，一名主管在一場聚會，被體質特殊朋友告知，土地公派人提醒，注意可能有火災，該主管通知中心巡視，隔天清晨土地公廟主委就通知，土地公廟瓦斯外洩，還好及時發現，否則若有人點香拜拜，恐引發火警。

葉昶亨回憶，有名長期受訓的學員，將車子停在土地公廟前的161號車格，有天卻收到託夢，土地公請他停去其他地方，那是祂操兵練將的位置。

後來，葉昶亨請廠商來土地公廟設花台，廠商閒暇時向葉抱怨生意很差，請葉「報個名牌」。葉想起操兵練將的往事，分享給廠商，廠商依著車格號碼湊了幾組號碼，還真中獎。廠商將一半獎金回饋土地公，免費建花台、鐵架等陳設，價值約3萬多元。

土地公廟香火鼎盛，機關人員、受訓學員甚至政治人物也會來參拜。葉昶亨說，他有名「稍能感應」的友人，造訪中訓中心時，稱此地磁場很強，並準備三種金紙，問土地公要不要？後來一樣一樣問，土地公只要「甲馬」金紙。友人告訴他，「你們的土地公沒有裝備去跟人家打。」

葉昶亨解釋，「甲馬」金紙印有馬甲、馬匹，象徵對戰裝備，不能對折燒，否則裝備毀損。有參拜學員不知情，把甲馬金紙當一般金紙對折燒，後來經他人提醒之後，他再回頭問土地公「之前燒的有沒有用？」擲筊30幾個都沒有結果，學員為表懺悔之意，後來捐獻大量甲馬金紙，置於廟內。

公路局公路人員訓練所中部訓練中心的土地公廟，偏好收馬甲金紙，上頭印有馬甲、馬匹，象徵對戰裝備。（記者蔡昀容攝）

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