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    模擬對台直接影響路徑增 吳德榮：「康芮」颱風威脅機率提高

    模擬路徑對台灣有直接威脅的數量增多，顯示康芮颱風威脅機率提高，不可輕忽，日本預測比較接近台灣。（圖擷自日本氣象廳）

    模擬路徑對台灣有直接威脅的數量增多，顯示康芮颱風威脅機率提高，不可輕忽，日本預測比較接近台灣。（圖擷自日本氣象廳）

    2024/10/27 09:42

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕今（27日）晨花、東有局部雨，各地區平地最低氣溫約在23、24度之間，明日至週三（28至30日）另一波東北季風報到，北部、東半部轉有局部短暫雨、再轉涼，中南部維持晴時多雲，週四（31日）起的天氣變化，則視「康芮」颱風動態，模擬指出台灣直接威脅的路徑增多，顯示威脅機率提高，不可輕忽。

    中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今白天各地多雲時晴，午後山區有對流發展，擴及部分平地，應注意較大雨勢；白天熱、早晚微涼。各地區氣溫為北部23至34度、中部24至34度、南部24至35度及東部23至33度。

    明日至週三另一波東北季風影響，北部、東半部轉有局部短暫雨，中南部晴時多雲。明日起氣溫逐日降，北台再轉涼。

    颱風動態部分，最新歐洲模式系集模擬顯示，康芮的系集平均路徑在台灣東側向北北西前進，通過石垣島附近，再向東北迴轉，模擬路徑對台灣有直接威脅的數量增多，顯示威脅機率提高，不可輕忽，應持續密切觀察；中央氣象署則預測北轉後、通過在宮古島東側，日本、美國的預測比較接近台灣。

    至於「潭美」27日至29日在海南島南方海面，向西移速減慢，不確定範圍明顯擴大，若登陸越南後，再向東迴轉，則強度減弱為熱帶低壓，可能的雙颱牽引，已無關緊要。

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