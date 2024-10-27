桃機二航廈行李處理場轉盤滾輪引燃火勢 壓克力標識牌熔毀

桃園機場第二航廈行李處理場火警畫面。（圖:靠北航空業）

2024/10/27 12:37

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕桃園機場第二航廈行李處理場上午因輸送帶設備異常，16號轉盤滾輪磨擦生熱引燃防護網，導致一個壓克力標識牌熔毀，火勢被迅速撲滅，所幸轉盤上沒有行李，行李輸送及機場營運未受影響。

機場公司表示，今日上午9時15分桃園機場第二航廈B2地下行李處理場，16號轉盤輸送帶設備異常，滾輪磨擦生熱引燃防護網產生火花，現場作業人員隨即利用工作現場滅火器進行處置，於9時22分撲滅火勢。

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據了解，事件發生當下，行李場飄出煙霧及燒焦味，起火點16號轉盤一個標示牌壓克力被熔毀，火勢撲滅後，維護廠商隨即派員到場清理。

機場公司表示，經過檢查輸送帶設備未受損，該轉盤上亦無行李，於10時恢復系統正常運作，本事件未影響行李輸送作業及機場營運。

桃園機場第二航廈行李處理場上午因輸送帶設備異常，16號轉盤滾輪磨擦生熱引燃防護網，導致一個壓克力標識牌熔毀。（讀者提供）

桃園機場第二航廈行李處理場上午因輸送帶設備異常，16號轉盤滾輪磨擦生熱引燃防護網，導致一個壓克力標識牌熔毀，火勢被迅速撲滅，所幸轉盤上沒有行李，行李輸送及機場營運未受影響。 （讀者提供）

火勢撲滅後，維護廠商人員清理現場。（讀者提供）

火勢撲滅後，維護廠商人員清理現場。（讀者提供）

火勢撲滅後，維護廠商人員清理現場。（讀者提供）

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