苗栗泰安錦水溫泉飯店暫停營業1年 約30員工遭欠薪470萬

泰安錦水溫泉飯店暫停營業1年，約30名員工遭欠薪400多萬。（民眾提供）

2024/10/26 13:33

首次上稿 11:01

更新時間 13:33

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣泰安鄉素以「美人湯」溫泉聞名，每到溫泉季常吸引到大批遊客前往泡湯。不過，近來爆出泰安鄉錦水溫泉飯店向苗縣府文化觀光局申請因內部整修暫停營業一年，但苗縣府勞青處接獲員工反映，共約30名員工遭欠薪470餘萬。

請繼續往下閱讀...

據了解，錦水溫泉飯店為苗栗縣首間領有溫泉標章飯店，也推行溫泉瑜珈，向來受到消費者喜愛。但6月份停業，最近天候變冷，有民眾也發現訂房網站已無法進行訂房。

苗縣府勞青處表示，目前約30名員工遭欠薪共約470萬，第一次勞資調解並未成立，苗縣府先對該業者開罰2萬，後續將會持續該飯店員工，持續安排勞資調解或提起訴訟。

媒體欲訪問業者相關情形，但未獲得回應。

泰安鄉知名溫泉業者說，受氣候變遷影響，天氣仍未變冷，泰安溫泉區飯店受影響訂房率僅剩5成。另外泰安溫泉區聯外道路常發生落石也導致遊客變少。至於國人出外旅遊部分，影響較小。

另外，業者表示，泰安鄉溫泉區附近商圈顯得較為「孤單」，除了清安豆腐街，溫泉區附近並不熱鬧，對於飯店內設置較少的溫泉業者衝擊也較明顯。

泰安錦水溫泉飯店暫停營業1年，約30名員工遭欠薪400多萬。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法