國際獅子會跨海捐贈七美國中小獎助學金 嘉惠澎湖離島學子

國際獅子會跨海捐贈善款，造福七美離島學子。（蔡惠如提供）

2024/10/27 11:24

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕送愛到七美！國際獅子會300-E2區第3專區第6分區跨海抵澎，捐贈澎湖最南離島鄉-七美鄉3所國中小獎助學金，透過各界善心人士愛心的挹注，讓經濟弱勢的學子，在學習之路無後顧之憂，造福離島學子，共有38名學子受惠，高雄日初小火鍋也贊助5萬元，展現民間企業對於社會回饋精神。

此次跨海捐贈離島學子獎助學金善舉，由七美鄉議員張仁和及資深獅友李瓊梅女士促成，獅子會第3專區第6分區楊文烈主席不遠千里，跨海抵澎代表捐贈，七美鄉3所國中小校長代表受贈。善款計有17位公司代表及個人捐款，捐贈七美國中9名、七美國小17名、雙湖國小12名，共計38名學子，每位獎助金1萬元。

請繼續往下閱讀...

國際獅子會本著發揚人類博愛互助的精神，藉由實際行動，愛心送暖到七美，落實關懷社會福祉及社會服務的信念，嘉惠離島學子，除了國際獅子會第3專區第6分區外，還有仁大會、大社會、鳳西會、大發會、群英會獅友們，都加入捐贈善舉。

捐贈儀式，包括發起人張仁和議員、七美鄉長呂啟俊、七美鄉代表會主席陳吉富、七美國中校長江淑芳、雙湖國小校長謝宗融、澎湖縣政府教育處學管科長呂侑軒、榮譽副總監蔡惠如（媽宮獅子會）、總監特別助理陳克林（馬公港會）、

陳昆杉（澎湖會前會長）、蔡國偉（馬公港前會長）都到場見證。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法