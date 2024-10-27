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    台中無駕照18歲BMW男撞死行人輾斃肇逃落網 逃竄過程中又自撞

    肇事的BMW轎車車頭嚴重損毀。（民眾提供）

    肇事的BMW轎車車頭嚴重損毀。（民眾提供）

    2024/10/27 12:44

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市北屯區今天上午發生一起死亡肇逃車禍，無駕照18歲白姓男子駕駛BMW轎車撞飛年約50多歲行人後，不但未停車還輾壓後冷血逃逸，白男隨後又在逃竄過程中自撞，警方已將他查緝到案，目前仍在警詢中釐清案發經過。

    台中市消防局在今天上午9時許獲報，北屯區北屯路240巷發生一起汽車撞行人的交通事故，救護車到場時，年約50多歲的男行人已無生命跡象，經送醫急救仍因傷重宣告不治，但因其身上沒有任何證件，警方目前正在追查其身分。

    經查，肇事駕駛是18歲的白姓男子，當時他駕駛租賃的BMW轎車，高速在巷弄內穿梭，行經案發現場時直接撞飛該名行人，行人騰空撞上擋風玻璃後重摔路面，還因此翻滾數圈，未料白男不但未停車查看，竟還直接輾壓過行人後加速逃逸，隨後逃竄至北屯區環中東路、太原路口時自撞。

    警方目前已將白男帶回偵辦，無駕照白男稱該輛BMW是由家人租賃，因撞到人太害怕才逃逸，警方目前持續偵訊中釐清案情究責，另將查明死者身分後，報請檢察官相驗釐清死因。

    車內安全氣囊爆開，擋風玻璃碎裂。（民眾提供）

    車內安全氣囊爆開，擋風玻璃碎裂。（民眾提供）

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