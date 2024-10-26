桃市蘆竹區濱海市民活動中心 動土

桃園市長張善政（左6）主持「蘆竹區濱海市民活動中心」動土典禮。（記者周敏鴻攝）

2024/10/26 13:30

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府在鄰近竹圍漁港的海港路旁增設「蘆竹區濱海市民活動中心」，由蘆竹區公所以4000萬元經費，新建地上2層的建築物，預計2026年4月完工後，可以搭配桃園珍珠海岸計畫，為民眾提供更優質的生活環境。

濱海市民活動中心2層樓的總樓地板面積約200坪，1樓將作為市民集會場所並設置原住民健康關懷站，2樓規劃為里民服務中心與研習教室，可以提供社區舉辦教育課程或活動，桃園市長張善政上午主持活動中心動土典禮時強調，活動中心的基地位置優異，緊鄰物流園區、桃園珍珠海岸計畫重點的發展區域竹圍漁港等，未來還將有國道1號甲線銜接台66線增設系統交流道等路網，整體區域發展可望大幅提升。

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考量濱海市民活動中心鄰近的濱海地區曾是舊南崁港，具有文化歷史與人文資產，桃園市政府民政局規劃在活動中心內，設置展示空間，未來可以供保存、展示南崁溪出海口歷史遺跡與舊文物，讓更多民眾認識濱海地區的變遷與發展。

「蘆竹區濱海市民活動中心」完工模擬示意圖。（圖由桃園市政府提供）

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