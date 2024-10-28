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    辨識熟度幫採果 大葉AI機器手臂奪銀

    大葉大學電機系產學合作，開發「具智能辨識蔬果果實成熟度功能之採摘結構」，可改善農村缺工問題。（大葉大學提供）

    大葉大學電機系產學合作，開發「具智能辨識蔬果果實成熟度功能之採摘結構」，可改善農村缺工問題。（大葉大學提供）

    2024/10/28 05:30

    〔記者陳冠備／彰化報導〕為了解決台灣農村近年面臨人口老化及缺工問題，彰化縣大葉大學與自動化科技公司合作，運用AI研發具有能辨識蔬果成熟度的採摘機器手臂，包括小黃瓜、金桔都能完成採摘，這項發明也榮獲二○二四台灣創新技術博覽會的發明競賽銀牌獎。大葉大學表示，未來農民可結合智能辨識技術與自動化機械手臂，提升蔬果採摘的準確度和效率，改善農村缺工的問題。

    大葉大學電機工程學系教授黃登淵、研究生蘇勝朋和宏新科自動控制公司產學合作「具智能辨識蔬果果實成熟度功能之採摘結構」系統，在彰化縣芳苑鄉某蔬果溫室對小黃瓜、金桔等蔬果實驗，同時建立AI模型，擷取現場影像與數據資料庫比對，判斷蔬果是否成熟，經測試大多數溫室內棚架的果實都適用。

    黃登淵表示，未來隨著智慧農業發展，「機器人也會挑水果」現象會開始普遍，這套機器結合智能辨識技術與自動化機械手臂，可透過AI學習來提高蔬果採摘的準確度和效率，可適用不同種類蔬果，改善農村缺工問題。

    「台灣創新技術博覽會」由經濟部、國科會等多個中央部會共同主辦，今年吸引世界各地發明團隊近六百件發明參賽，大葉大學以「具智能辨識蔬果果實成熟度功能之採摘結構」、「無線交流電力監測模組及方法」兩項發明抱回銀牌獎、銅牌獎及微星科技特別獎三個獎項。

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