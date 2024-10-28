「康芮」來勢洶洶恐登陸花東 氣象專家：週四週五影響最大

氣象專家林得恩提到，「康芮」預計在週四、週五最靠近台灣，影響也最大。（圖擷取自中央氣象署）

2024/10/28 08:04

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今年第21號颱風「康芮」來勢洶洶，其預測路徑逐日西修，目前氣象署預測「康芮」有可能會從東部登陸台灣。氣象專家林得恩分析「康芮」路徑持續西修的原因，並提到「康芮」預計在週四（10月31日）、週五（11月1日）最靠近台灣，影響也最大。

台灣大學大氣科學博士林得恩28日在臉書「林老師氣象站」發文指出，「康芮」的移動路徑自前天晚間起就開始西修，原先預測從東部外海通過，目前已預測會在花蓮、台東附近登陸。林得恩表示，主要原因是擔任環境駛流場的太平洋高壓太過強勢，西伸導引作用相當明顯，再加上原先預期北方槽線發展又不夠深，並沒有完全將康芮帶走，也使得向西分量明顯增加。

請繼續往下閱讀...

林得恩指出，根據氣象署最新颱風情資顯示，「康芮」颱風影響的時間，會落在週三（30日）至週六（11月2日）之間，尤其是週四、週五最為靠近台灣、所帶來風雨最大、影響也會最為嚴重。

林得恩強調，由於「康芮」颱風一路過來未受地形破壞，結構相當完整，強度評估在中颱上限，呼籲民眾要預先做好防颱準備。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法