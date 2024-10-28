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    林國成揪小草「衝總統府」 王定宇：無知是「匹夫之勇」的養分

    王定宇批評林國成：「民眾黨高層在煽動小草情緒之前，能不能先回答已經確認的不合法事實？」（資料照）

    王定宇批評林國成：「民眾黨高層在煽動小草情緒之前，能不能先回答已經確認的不合法事實？」（資料照）

    2024/10/28 08:49

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席柯文哲因涉京華城開發弊案遭羈押，民眾黨昨（27日）舉行「賴政府，搞什麼鬼」集結宣講活動，民眾黨立委林國成在講台上講到激動處時向台下民眾喊話：「如果有一天賴政府欺人太甚，我們來衝總統府好不好？」民進黨立委王定宇反批林國成，民眾黨高層在煽動小草情緒之前，能不能先回答已經確認的不合法事實？

    王定宇貼出關於林國成昨日發言的新聞截圖，狠酸林國成：「單看這位民眾黨不分區委員的發言，他大概不只以為『嘴砲無敵』，更是誤以為『亂講無罪』，『無知』乃是『匹夫之勇』的養分之一啊。」

    王定宇表示，司法不容政治力介入，怎麼會認為政黨可以操控司法檢調呢？這群民眾黨權貴怎麼沒有看見近來偵辦的案件是各黨派都有，且偵辦的標準都一樣；目前看起來，只有民眾黨公然以政治力介入自己相關的司法貪瀆案件，低劣地用政治力攻擊、威脅司法部門，企圖逼迫司法退卻、別辦民眾黨的貪瀆案件。

    王定宇質疑，柯文哲圖利京華城不法利益111億容積率、接受富商巨賈金援而未合法申報、政治獻金支出假帳數千萬，這些客觀事實，難道司法檢調不應該查嗎？王定宇強調，民眾黨高層在煽動小草情緒之前，能不能先回答這些已經確認的不合法事實，有些甚至還是民眾黨記者會自己承認的。最後王更反問：「如果是其他政黨有人做了這些事，民眾黨會不會咆哮要求嚴辦呢？」

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