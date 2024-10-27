柯文哲羈押近2個月 陳佩琪現身民眾黨宣講活動頻拭淚

柯文哲妻子陳佩琪於下午2時40分抵達現場，面對媒體詢問看到現場支持者有無感動，有無想念柯文哲，如何看延長羈押等問題，皆未回應。（記者李文馨攝）

2024/10/27 17:33

首次上稿16:22

更新時間17:33

〔記者李文馨、王冠仁／台北報導〕民眾黨主席柯文哲因涉京華城開發弊案遭羈押，由於羈押期限將屆，台北地檢署25日已向法院聲請延羈。民眾黨今（27日）在愛國東路舉行「賴政府，搞什麼鬼」集結宣講活動，柯文哲妻子陳佩琪也現身與群眾坐在台下，聆聽宣講內容時頻拿出衛生紙拭淚。

民眾黨今舉行「賴政府，搞什麼鬼」集結宣講行動，活動現場規劃互動裝置區供民眾拍照打卡，包含「賴清德蘭牆」、「行人地獄區」、「黨檢媒三惡鬼」、「黑白判官—受害家屬的痛與淚」，現場也提供民眾畫臉服務。

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提及「賴清德蘭牆」，民眾黨團總召陳智菡表示，網友創作一首「賴清德蘭很香」的歌曲，「賴清德蘭」彷彿成為國花，團隊為了找到國花費勁苦心。她說，捧著賴清德蘭是希望表達對國家領導人的莊重、敬重、絕對服從，因為賴在民進黨中常會要黨公職絕對服從，還要求發言人在直播時不要嘻笑，所以民眾捧賴清德蘭拍照時，要莊重、立正站好。

柯文哲妻子陳佩琪於下午2時40分抵達現場，面對媒體詢問看到現場支持者有無感動，有無想念柯文哲，如何看延長羈押等問題，皆未回應；最後在在工作人員領導下，坐在舞台第一排與支持者聆聽宣講內容，在民眾黨彰化縣議員張雪如致詞時，不時拿出衛生紙拭淚。

柯文哲妹妹柯美蘭也到現場，媒體追問如何看北檢聲請延押柯文哲，會不會覺得是司法迫害？柯美蘭僅回應，「我不會回答你」；至於有無跟台中市政顧問蔡壁如聯絡，柯美蘭則未回應。

根據節目規劃，民眾黨現任8席立委，除了黃珊珊未到場，前立委陳琬惠、館長陳之漢及媒體人楊文嘉、毛嘉慶等人將輪流上台致詞；此外，國民黨前立委蔡正元也在開講名單中。

活動從今天下午1時30分開始，轄區警方也派出近百名警力進行維安、交管，幸虧整體活動平和，沒有暴力衝突事件發生。警方不敢大意，一度加強戒備、嚴防脫序衝突，幸虧最終主辦單位在5時許左右宣布活動結束，群眾也陸續散去。

民眾黨副秘書長許甫在裝置藝術「行人地獄區」扮演車禍民眾。（記者李文馨攝）

民眾黨團主任陳智菡在裝置藝術「賴清德蘭牆」表示，民眾捧賴清德蘭拍照時，要莊重、立正站好，表達對國家領導人的莊重、敬重及絕對服從。（記者李文馨攝）

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