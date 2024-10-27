美：售台防空飛彈、雷達 拜登任內第17次 總價637億

美國國防安全合作署（DSCA）25日宣布總價值約637億元，包括先進地對空飛彈系統和多用途雷達系統最新對台軍售案，這是總統拜登任內第17次對台軍售，也是金額最高的一次。（圖取自Kongsberg Defence and Aerospace官網）

2024/10/27 05:30

〔編譯管淑平、政治中心／綜合報導〕美國國防安全合作署（DSCA）廿五日宣布總價值約十九億八八○○萬美元（約六三七億七三○○萬台幣）最新對台軍售案，這是總統拜登任內第十七次對台軍售，也是金額最高一次，包括先進地對空飛彈系統和多用途雷達系統，將強化台灣防衛、與美協同作戰能力，改善中長程空中監視能力。

拜登對台軍售 金額最高一次

根據美國國防安全合作署新聞稿，這筆軍售包括三套「國家先進地對空防空飛彈系統」（NASAMS）及三套哨兵雷達系統（AN/MPQ-64F1）、一二三枚先進中程空對空飛彈增程版（AMRAAM-ER）、兩組AMRAAM-C8導引模組、以及四套多功能資訊分配系統（MIDS）等相關設備，總價十一億六○○○萬美元，主要由雷神公司承包；另外有AN/TPS-77、AN/TPS-78多用途雷達系統，總價為八億二八○○萬美元。

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國防安全合作署表示，這項軍售將有助台灣捍衛其空域，提高因應當前和未來威脅能力，促進區域安全，透過NASAMS提高與美協同作戰能力；雷達系統則為中長程空中監視提供多用途地面雷達設備。該署聲明，軍售透過收受方持續現代化其部隊並且維持可靠防禦能力，符合美國國家、經濟和安全利益；也將有助於改善收受方安全，協助維持區域政治穩定、軍事平衡和經濟進展。

強化我防衛、中長程空中監視

國防部指出，面對中共於台海周邊頻密的軍事行動，美方供售之「先進地對空飛彈系統」，具備自動化偵蒐、火力分配指管與情資整合能力，經烏俄戰爭實戰驗證，有助於提升國軍整體防空作戰效能；另搭配兩型新式雷達換裝，可增加目標偵獲率與提升抗干擾功能，戰時與我現役中、長程防空部隊彈性部署，共同建構重層防空能力，保障國土安全。

總統府及外交部昨均對美國政府基於「台灣關係法」及「六項保證」，持續提供我國防所需武器，表達感謝。台灣將持續強化自我防衛，維護以規則為基礎的國際秩序，確保印太地區的和平、穩定與繁榮。

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