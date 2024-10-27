超商也賣「金童玉女」！ 內行揭禁忌：2句話店員不能說

台灣超商的密集度，為世界第二。示意圖。（資料照）

2024/10/27 20:12

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣超商的密集度為世界第二，排名僅次於南韓。其中，台灣的便利商店更以多元的服務為人稱道，除了有現煮咖啡、生鮮蔬果，還能代寄包裹與送洗衣物。最近就有網友指出，台灣部分的超商門市，居然還能買到「金紙」和「金童玉女」，讓她驚呼「什麼都賣什麼都不奇怪」。

一位女網友在網路論壇Dcard閒聊板上，以「什麼！竟然有賣金紙」為題，整理了幾個便利商店也能買到的商品品項。原PO分享的第一個總類就是「生鮮蔬菜」，雖然不是每間門市都有，但蔬菜的選擇卻相當的多，有葉菜、菇類、番茄、筊白筍等。她認為，即便這些蔬菜平時的售價有點高，但若遇到即期打折跟颱風來襲，就會相對便宜很多。

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第二個總類則是「租賃契約、白包」，原PO表示，自己之前只知道超商的文具區，有賣履歷表跟紅包，直到最近她才發現，「租賃契約」、「白包」也能買到。另外，原PO也透露，殯儀館內的超商門市，竟然還有「金紙」和「金童玉女」。因此，她也好奇詢問「大家還有看過什麼神奇的商品嗎」。

文章一出，許多人紛紛提到「滯銷書本，完全賣不掉的那種」、「醫院附近會賣很多成人紙尿布、臉盆之類的」、「之前去露營忘記帶木炭，還好附近的超商有賣」等經驗。

同時，也有其他網友曝料「殯儀館的超商店員，不能說歡迎光臨，也不能説謝謝再度光臨」、「超商好像都這樣，看是開在哪種商圈」等，話題造成熱議。

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