震後列危宅！嘉義中埔連8震 多處住宅龜裂住戶被勸離

轎車被從空掉落磚頭砸中的怵目驚心景象。（記者蔡宗勳攝）

2024/10/27 22:23

首次上稿 18:10

更新時間 22:23（新增安置情形）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣中埔鄉自今天下午2點19分到3點31分在短短1個多小時連續發生8起規模3以上的地震，其中3起規模達4.5以上、最大震度都是4級，密集程度加上不斷地鳴，許多人嚇得奪門而出，震央所在的中埔鄉有一整排透天住宅出現龜裂，另有戶民宅3樓出現水平裂痕，公所都先暫列為危險住宅，勸導住戶先撤離，所幸未傳出人員傷亡。

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中正大學地球與環境科學系教授溫怡瑛指出，中埔1個小時左右發生數起規模大於4的地震，因深度比較淺，造成當地非常有感的震動，當地2017年曾發生規模5.1的地震，跟這次的機制很像，都是以逆衝地震為主的移動，接下來可能還會有較大的餘震發生，請大家要特別注意，因震源比較淺，會比較有感，務必要做好防範。

溫怡瑛說，從震央分布來看，並沒有在已知的斷層帶上，而是在觸口與木屐竂兩個斷層中間，加上這幾起地震的震央呈東西分布，與常見的南北向不同，是否為斷層引發的地震還有待進一步調查分析。

下午2點19分的地震規模4.8，發出國家級警報，最大震度嘉義縣、市與台南市白河都是4級，接著餘震不斷，到下午3點31分規模超過3的有7個，其中2點28分與2點56分規模分別達4.5、4.9，最大震度也都是4級，規模4.9這一起有6個縣市民眾接到國家級警報。

台灣高鐵表示，下午2點19分起，嘉義路段數度測得地震告警1級及3級告警，共造成行經該路段5車次列車臨時停車，以確保旅客安全。

中埔鄉長李碧雲表示，地震發生後，公所接獲數起磁磚掉落、玻璃門碎裂事件通報，較為嚴重為龍門社區活動中心4樓女兒牆被震垮，磚頭掉下來砸中一部轎車，另中埔村有一排透天住宅出現牆壁龜裂與磁磚掉落，與另一戶3樓搭建交界處出現裂痕者，都先勸離住戶，並聯繫縣府有關單位勘查房屋結構是否安全、能否繼續使用。

李碧雲稍晚指出，目前有5個村落傳出零星災情，幸都無人傷亡，被暫列為危險住宅者勸導住戶先撤離，目前已有3戶自行依親，另由鄉公所安置1戶4人在汽車旅館。

嘉義縣中埔連續地震過後，住宅浴室磁磚掉落。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣中埔鄉龍門社區活動中心3樓女兒牆整個被震垮、砸毀停在下面的轎車。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣中埔連續地震過後，住宅出現明顯龜裂。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣中埔連續地震過後，牆壁嚴重龜裂露出磚頭（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣中埔連續地震過後，有些住宅被暫列為危宅，鄉長李碧雲（左）勸導住戶先撤離。（記者蔡宗勳攝）

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