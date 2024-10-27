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18歲禮儀社二代無照開BMW撞死人！中市府顧問母曾因飆罵被解職

白男雙手上銬步出交通分隊。（記者許國楨攝）

白男雙手上銬步出交通分隊。（記者許國楨攝）

2024/10/27 19:37

〔記者許國楨／台中報導〕台中市18歲白姓男子今天無照駕駛租賃BMW轎車，在北屯區撞死一名男性行人逃逸，隨即又自撞路口電箱落網，經查，白男家中在太平區經營宮廟及禮儀社，母親曾任市府民政顧問，今年8月間曾因替案主處理遺體入館時補件糾紛，飆罵台中市殯儀館長引發爭議，白母也因此被解除民政顧問職務。

涉案白男今天上午駕駛家人租賃的BMW轎車外出，撞死行人後卻肇事逃逸，事隔約15分鐘後，白男逃竄行經北屯區環中東路、太原路口時，自撞設備電箱落網，而白男雖已成年但無駕照，雖無酒精濃度，車內沒有查獲毒品等違禁品，但因連續肇事又釀人命，仍對白採尿送驗，釐清是否有造成不能安全駕駛的原因，全案不排除依殺人罪方向偵辦。

經查，白男家中在太平區經營宮廟、禮儀社，肇事BMW在2天前才由家人租賃，鄰居透露，白家約5、6年前搬來該處，與鄰居鮮少互動，不清楚白家狀況，但平日出入分子感覺較為複雜，且白男喜歡玩車，常與一票朋友在門口改造車輛，試騎或試開發出的噪音遭檢舉，也曾驚動警方到場關切。

近期曾看到白家有BMW轎車出入，但不確定是否與肇事的BMW為同一輛。而台中市立殯儀館日前處理一件遺體入館時，引起當事人不悅，替當事人處理母親後事的禮儀社女業者，正是白母且具有民政顧問身分，因先後兩度責罵館方人員，民政局得知後解除她的顧問職。

白男坐上警車被送往偵查隊偵訊。（記者許國楨攝）

白男坐上警車被送往偵查隊偵訊。（記者許國楨攝）

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