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    恍神？彰化自小客車自撞4人送醫 9旬婦與印尼看護飽受驚嚇

    彰化縣福興鄉今天發生一起自撞意外，女子開車搭載姪女、母親與印尼看護自撞路旁的護欄，造成4人受傷送醫。（民眾提供）

    彰化縣福興鄉今天發生一起自撞意外，女子開車搭載姪女、母親與印尼看護自撞路旁的護欄，造成4人受傷送醫。（民眾提供）

    2024/10/27 19:59

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣今天傳出一起自小客車自撞護欄的意外，59歲施姓女子開車搭載姪女、媽媽與印尼看護，在行經員大排堤岸道路福興段，移因未注意自行撞上紐澤西護欄，造成車子受損，車上4人意識清楚，也分別送醫治療，駕駛的酒測值為零。

    彰化第三消防大隊表示，在接獲報案後，出動救護車4輛、消防人員8名前往搶救，發現車上4名女子都受傷，但沒有受困情況，而且意識清醒，駕駛施女（59）嘴及胸部手傷、副駕為駕駛的施姓姪女（36歲）胸及後頸受傷、右後座為施姓老婦（89歲）右腳受傷、左後座印尼女看護（36歲）頭部受傷，分別送往彰濱秀傳與鹿基醫院救治，女看護則轉往彰基救治。

    鹿港警分局表示，這起意外造成自小客車的右前車頭受損，初步研判是駕駛疑似恍神、緊張或是分心，才會在員大排堤岸道路由東往西行駛時，在行經福興鄉外中街一帶自撞護欄，所幸均無生命危險，車禍發生原因將進一步調查與了解。

    彰化縣福興鄉今天發生一起自撞意外，女子開車搭載姪女、母親與印尼看護自撞路旁的護欄，造成4人受傷送醫。（民眾提供）

    彰化縣福興鄉今天發生一起自撞意外，女子開車搭載姪女、母親與印尼看護自撞路旁的護欄，造成4人受傷送醫。（民眾提供）

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