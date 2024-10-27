冷血影像曝！ 行人遭18歲BMW無照男撞飛滾數圈 「前後輪輾過」不治

BMW冷血輾過男行人。（民眾提供）

2024/10/27 13:45

〔記者許國楨／台中報導〕台中市18歲白姓男子今天上午無照駕駛BMW轎車，撞死年約50多歲行人後逃逸，逃竄15分鐘期間又自撞路口電箱卡住當場落網，而驚悚畫面也曝光，只見白將行人撞飛後，沒有停車，甚至在對方翻滾中竟還持續開車「前後輪輾過」，導致行人送醫傷重不治，惡行超冷血。

第五分局說明案情指出，台中市北屯區今天上午9時5分發生一起肇事逃逸車禍，18歲白男駕駛家人租賃的BMW轎車，沿北屯路240巷西往東方向直行時，撞擊行人後肇事逃逸離去，行人送中國附醫急救，院方宣告不治，目前死者身分正在查證中。

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白男肇逃過程中，於9時20分在太原路與環中東路自撞路口電箱卡住，正在追緝中員警獲報，立即趕赴現場逮人，白男經酒測雖無飲酒反應，初步辯稱「不知道發生車禍，也不知道撞到人」，更稱自己沒有吸毒或酒駕，隨後才坦認因撞到人太害怕才逃逸。

而白男冷血行徑稍早也曝光，根據相關監視器畫面顯示，只見當時BMW撞上正在路邊步行男行人及民宅前盆栽後，男子先是從引擎蓋上滾落地面翻滾數圈後，但BMW未停車反而繼續往前開，當場前輪先輾過男子捲入車底後，後輪再度輾壓後揚長而去，留下奄奄一息男子在路上，惡行超冷血。

第五分局表示，確切肇事原因及責任歸屬，有待進一步調查釐清，針對該起惡行重大肇逃案，警方將從速從嚴究辦，以維護用路人安全，後續將依肇事逃逸、過失致死罪嫌將白男移送台中地檢署偵辦。

BMW撞上正在路邊步行男行人及民宅前盆栽。（民眾提供）

肇逃BMW轎車撞上路口電箱，白男當場遭逮。（民眾提供）

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