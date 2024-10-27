日本自民黨選情不妙 大物議員紛落馬

石破內閣的農林水產相小里泰弘和法相牧原秀樹均在小選區落敗，尋求復活機會。圖為日本首相石破茂。（美聯社檔案照）

2024/10/27 20:59

〔駐日特派員林翠儀／東京27日報導〕由日本首相石破茂首次領軍自民黨，在這次眾院大選失利，大物議員紛紛中箭落馬，目前已知前幹事長甘利明、前文科相下村博文、前國對委員長高木毅及前奧運相丸川珠代確定落選。

甘利明為自民黨大老，和安倍晉三、麻生太郎，因姓氏發音均以A開頭，所以合稱自民黨「三A」，甘利在岸田文雄當選自民黨總裁後曾任幹事長，但2021年因選舉失利勉強以比例選區復活，選後辭去幹事長職務，由於自民黨有73歲的年齡天花板，所以75歲的甘利這次並未被列入比例選區，小選區落敗已確定落選。

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下村博文和高木毅為安倍派「五人眾」的領導群，因涉及政治獻金未申報案，遭到石破追加處分不提名，這次以無黨身分參選，遭到內外夾攻的攻擊難以翻身。

丸川這次由參議員轉戰眾議員，也因涉政治獻金未申報問題，遭石破追加處分未重覆列入比例選區，小選區落敗後確定落選。

另外，石破內閣的農林水產相小里泰弘和法相牧原秀樹均在小選區落敗，剩下在比例選區尋求復活的機會。

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