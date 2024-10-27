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    國1林口段轎車自撞護欄又遭後車追撞 造成1死5傷

    今（27日）中午，國道1號北上林口路段，陳姓男子駕駛小客車，不明原因自撞護欄，又遭後方車輛追撞，造成車子嚴重凹陷，這起事故計造成1死5傷。（擷取自記者爆料網）

    今（27日）中午，國道1號北上林口路段，陳姓男子駕駛小客車，不明原因自撞護欄，又遭後方車輛追撞，造成車子嚴重凹陷，這起事故計造成1死5傷。（擷取自記者爆料網）

    2024/10/27 20:25

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕今（27）日中午12時50分國一林口路段發生一起死亡車禍，58歲陳姓男子駕駛小客車，在國道1號北上46公里處不明原因自撞護欄，後方35歲劉姓男子駕駛自小客車閃避不及與其發生碰撞，58歲陳男送醫後傷重不治，這起車禍計造成1死5傷，確切的事發原因仍有待國道警方進一步釐清。

    警方表示，今天中午，陳姓男子載著劉姓女子行經國道1號北上46公里處林口路段，突然不明原因自撞外側護欄，造成後方劉姓男子閃避不及撞上，陳姓男子車輛遭撞擊擠壓變形、左車門噴飛。陳男及劉女受困於車內，警消到場後，用破壞器具協助陳男脫困，但陳男已因傷重失去生命跡象，緊急送往林口長庚醫院急救，仍宣告死亡。乘客劉女左小腿、左手臂擦傷。

    至於劉姓男子車上載著妻小1家4口，警方透露多是受到輕傷，沒有大礙。

    事故現場於13時54分完全排除，恢復全線通車，陳姓駕駛酒測值待相驗，劉姓駕駛酒測值為零，詳細肇事原因有待警方進一步釐清。

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