台中18歲BMW無照男輾斃行人 雙手上銬送辦

白男雙手上銬步出交通分隊。（記者許國楨攝）

2024/10/27 17:28

〔記者許國楨／台中報導〕台中市18歲白姓男子今天上午無照駕駛租賃BMW，在北屯區輾斃行人後逃逸，隨即因自撞落網，他在警詢中辯稱「不知道撞到人」，但對照曝光的監視器畫面無異打臉，今天下午他雙手上銬移送分局偵查隊偵訊，過程中不發一語坐上警車，全案後續將依將依過失致死等罪嫌移送台中地檢署。

經查，白男當時無照駕駛家人租賃的BMW轎車，行經北屯路240巷時直接撞飛該名男性行人，男子騰空撞上擋風玻璃後重摔路面，還因此翻滾數圈，未料白男不但未停車查看，竟還直接輾壓過後加速逃逸，15分鐘後在太原路與環中東路自撞路口電箱，正在追緝中員警獲報，立即趕赴現場逮人。

請繼續往下閱讀...

白男辯稱「不知道發生車禍，也不知道撞到人」，更稱沒有吸毒或酒駕，經酒測雖無飲酒反應，但白男冷血行徑曝光，根據相關監視器畫面顯示，只見當時BMW撞上正在路邊步行男行人及民宅前盆栽後，男子先是從引擎蓋上滾落地面翻滾數圈後，但BMW未停車反而繼續往前開，當場前輪先輾過男子捲入車底後，後輪再度輾壓後揚長而去。

而白男在第五分局交通分隊接受初步詢問後，今天下午則送到偵查隊偵訊，他全程不發一語坐上警車，全案後續將依過失致死跟肇事逃逸罪嫌移送台中地檢署偵辦。

白男坐上警車被送往偵查隊偵訊。（記者許國楨攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法