「十大惡人之一」大毒梟黃正成 自泰押解回台

被媒體點名為「全台十大惡人之一」的大毒梟黃正成，滿頭白髮被調查局幹員押解回台。（調查局提供）

2025/01/08 13:15

〔記者王定傳／台北報導〕曾被媒體點名為「全台十大惡人之一」的首名大毒梟黃正成，在2007年涉走私第一級毒品海洛因，卻滯留泰國未歸，2009年被泰國警方逮捕後，在泰國服刑15年，經泰王大赦，去年11月服刑完畢，法務部調查局與泰國執法機關密切合作，於今（8）日自泰國曼谷將他押解返台，並解送基隆地檢署歸案。

調查局指出，2007年間，調查局航業調查處，查獲黃正成自泰國以「木桌傢俱」進口貨物夾藏走私毛重24.18公斤的第一級毒品海洛因，涉嫌違反毒品危害防制條例，全案移送基隆地方檢察署偵辦，怎料，黃正成滯留泰國未返，因而被基檢通緝。

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經調查局與泰國執法機關共同成立專案追緝，雙方合作於2009年1月在泰國清萊將其逮捕，泰國法院以輸出毒品罪判他50年徒刑，後因泰王大赦，黃正成提早於去年11月15日服刑完畢。

經調查局駐泰國法務秘書及泰國移民局通力合作，順利押解黃正成搭乘中華航空班機將於下午抵達桃園國際機場；由調查局航業調查處人員執行逮捕，並解送基隆地檢署歸案。

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我國執法人員押解毒梟黃正成前往泰國機場。（調查局提供）

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